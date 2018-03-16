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    Транслировавшего российское ТВ украинца обвинили в посягательстве на целостность страны

    4 комментария
    • Фото: ssu.gov.ua
    Транслировавшего российское ТВ украинца обвинили в посягательстве на целостность страны

    Транслировавшего российское ТВ украинца обвинили в посягательстве на целостность страны

    Транслировавшего российское ТВ украинца обвинили в посягательстве на целостность страны
  • Фото: ssu.gov.ua

    • Служба безопасности Украины нашла в Сумской области местного жителя, который организовал ретрансляцию запрещенных в стране российских телевизионных каналов.

    Житель Сумской области в специально арендованном офисе устроил «студию» по ретрансляции запрещенных телеканалов РФ, сообщили в Службе безопасности Украины.

    Оборудование изъяли, трансляцию прекратили. На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

    Напомним, что вещание десятков российских каналов было запрещено на Украине с лета 2014 года. В черный список попали «Первый канал», «Россия 24», «Звезда», РЕН-ТВ, Life News, «РТР-Планета», RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как «Улыбка ребенка», «Охота и рыбалка», «Мини Муви», «Настоящее Смешное Телевидение».

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