Транслировавшего российское ТВ украинца обвинили в посягательстве на целостность страны

Служба безопасности Украины нашла в Сумской области местного жителя, который организовал ретрансляцию запрещенных в стране российских телевизионных каналов.

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Украина

Житель Сумской области в специально арендованном офисе устроил «студию» по ретрансляции запрещенных телеканалов РФ, сообщили в Службе безопасности Украины.



Оборудование изъяли, трансляцию прекратили. На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».



Напомним, что вещание десятков российских каналов было запрещено на Украине с лета 2014 года. В черный список попали «Первый канал», «Россия 24», «Звезда», РЕН-ТВ, Life News, «РТР-Планета», RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как «Улыбка ребенка», «Охота и рыбалка», «Мини Муви», «Настоящее Смешное Телевидение».