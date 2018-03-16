Российские стоматологи учатся выращивать новые зубы во рту человека

Ученые обещают, что вскоре все больше людей смогут широко улыбаться во все 32 зуба. Новые зубы учатся печатать с помощью биопринтера. Кроме того, стоматологи ждут окончания исследований, в которых, как ни парадоксально, использовали мышиную почку.

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Прогнозируют, что менять даже всю челюсть станет легко и быстро. У корреспондента НТВ Михаила Чебоненко, пока он разбирался в новых исследованиях, тоже случилась неприятность — раскрошился один зуб. Поэтому Михаил с особым пристрастием выяснял, когда стоматологи начнут в работе использовать инновационные зубы.



На новые открытия в области стоматологии российские специалисты давно зуб точат. И за довольно короткий срок им есть чем блеснуть. Как создать орган практически из воздуха, теперь знает доцент кафедры парадентологии Московского государственного медико-стоматологического университета Галина Рунова. Еле заметную даже в микроскопе клетку она вживляет в десну усыпленной мыши. Через несколько дней у грызуна вырастет полноценный резец.



Выращивать органы из клеток специалисты научились давно. Но раньше биоматериал вживляли в мышиную почку и только потом вставляли готовый зуб. Теперь процесс ускорился. И главная цель — научиться применять все эти навыки на человеке, чтобы впредь пробелы во рту заменяли не имплантаты, а живые зубы.



Галина Рунова, доцент кафедры парадентологии МГМСУ: «Эти стволовые клетки можно получать из волоса».



Но пока делать подобные процедуры на людях рановато. Есть некоторые препятствия. Например, нужно научиться выращивать зуб для конкретного пациента, чтобы клетки приживались к его организму. Биоматериал для подопытных мышей берут из эмбриона матери. Но ведь с человеком это не сделать. Впрочем, и здесь не все так беспросветно. В том же медико-стоматологическом университете уверены: зуб может вырасти из ткани выпавшего в детстве зуба. Если, конечно, его не выбрасывать, а хранить в должных условиях.



Подробности — в репортаже.