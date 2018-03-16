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    Российские стоматологи учатся выращивать новые зубы во рту человека. медицина, стоматология, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские стоматологи учатся выращивать новые зубы во рту человека

    Российские стоматологи учатся выращивать новые зубы во рту человека

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    Российские стоматологи учатся выращивать новые зубы во рту человека

    Российские стоматологи учатся выращивать новые зубы во рту человека

    Российские стоматологи учатся выращивать новые зубы во рту человека

      Ученые обещают, что вскоре все больше людей смогут широко улыбаться во все 32 зуба. Новые зубы учатся печатать с помощью биопринтера. Кроме того, стоматологи ждут окончания исследований, в которых, как ни парадоксально, использовали мышиную почку.

      Прогнозируют, что менять даже всю челюсть станет легко и быстро. У корреспондента НТВ Михаила Чебоненко, пока он разбирался в новых исследованиях, тоже случилась неприятность — раскрошился один зуб. Поэтому Михаил с особым пристрастием выяснял, когда стоматологи начнут в работе использовать инновационные зубы.

      На новые открытия в области стоматологии российские специалисты давно зуб точат. И за довольно короткий срок им есть чем блеснуть. Как создать орган практически из воздуха, теперь знает доцент кафедры парадентологии Московского государственного медико-стоматологического университета Галина Рунова. Еле заметную даже в микроскопе клетку она вживляет в десну усыпленной мыши. Через несколько дней у грызуна вырастет полноценный резец.

      Выращивать органы из клеток специалисты научились давно. Но раньше биоматериал вживляли в мышиную почку и только потом вставляли готовый зуб. Теперь процесс ускорился. И главная цель — научиться применять все эти навыки на человеке, чтобы впредь пробелы во рту заменяли не имплантаты, а живые зубы.

      Галина Рунова, доцент кафедры парадентологии МГМСУ: «Эти стволовые клетки можно получать из волоса».

      Но пока делать подобные процедуры на людях рановато. Есть некоторые препятствия. Например, нужно научиться выращивать зуб для конкретного пациента, чтобы клетки приживались к его организму. Биоматериал для подопытных мышей берут из эмбриона матери. Но ведь с человеком это не сделать. Впрочем, и здесь не все так беспросветно. В том же медико-стоматологическом университете уверены: зуб может вырасти из ткани выпавшего в детстве зуба. Если, конечно, его не выбрасывать, а хранить в должных условиях.

      Подробности — в репортаже.

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