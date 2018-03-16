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    Перед Русским музеем появилась стела в честь императоров-основателей. Русский музей, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПеред Русским музеем появилась стела в честь императоров-основателей

    Перед Русским музеем появилась стела в честь императоров-основателей

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    Перед Русским музеем появилась стела в честь императоров-основателей

    Перед Русским музеем появилась стела в честь <nobr>императоров-основателей</nobr>

      В парадном дворе Михайловского дворца из гранитных блоков, которые больше века пролежали в земле, сделали стелу. Ее открыли под музыкальное сопровождение военного оркестра. Это памятный знак в честь основателей Русского музея.

      На бронзовом медальоне профили императоров Александра III и Николая II, а также сам именной высочайший указ об учреждении музея. Точно такие же гранитные камни использовались при строительстве Михайловского дворца.

      Но эти два блока по какой-то причине не пригодились строителям и остались лежать в земле. Обнаружили их только в XXI веке.

      120-летний юбилей Русский музей отметит в понедельник, 19 марта. В этот день вход во все его дворцы будет бесплатным. Найденные гранитные блоки — не единственная тайна, раскрытая к празднику.

      В межэтажных перекрытиях Академического зала Михайловского дворца, где обычно проходили балы, рабочие обнаружили маленькую туфельку великой княгини Елены Павловны.

      А в Михайловском замке в стене нашли часть тайной лестницы, по которой император спускался к фаворитке. Сейчас из этого здания выезжает Центральная военно-морская библиотека, и специалисты смогут приступить к реставрации Тронного зала.

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