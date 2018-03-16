Перед Русским музеем появилась стела в честь императоров-основателей

В парадном дворе Михайловского дворца из гранитных блоков, которые больше века пролежали в земле, сделали стелу. Ее открыли под музыкальное сопровождение военного оркестра. Это памятный знак в честь основателей Русского музея.

На бронзовом медальоне профили императоров Александра III и Николая II, а также сам именной высочайший указ об учреждении музея. Точно такие же гранитные камни использовались при строительстве Михайловского дворца.



Но эти два блока по какой-то причине не пригодились строителям и остались лежать в земле. Обнаружили их только в XXI веке.



120-летний юбилей Русский музей отметит в понедельник, 19 марта. В этот день вход во все его дворцы будет бесплатным. Найденные гранитные блоки — не единственная тайна, раскрытая к празднику.



В межэтажных перекрытиях Академического зала Михайловского дворца, где обычно проходили балы, рабочие обнаружили маленькую туфельку великой княгини Елены Павловны.



А в Михайловском замке в стене нашли часть тайной лестницы, по которой император спускался к фаворитке. Сейчас из этого здания выезжает Центральная военно-морская библиотека, и специалисты смогут приступить к реставрации Тронного зала.