Школьник вернул 300 тысяч рублей, по ошибке выданные банкоматом

15-летний житель Ноябрьска, получив по ошибке в одном из банкоматов «Сбербанка» 300 тысяч рублей, отнес деньги в полицию.
В полиции Ноябрьска объявили подростку благодарность за честный поступок, сообщает пресс-служба окружного управления МВД.
В Западно-Сибирском подразделении «Сбербанка» рассказали ТАСС, из-за чего произошла ошибка. Предыдущий клиент пытался через банкомат внести деньги на счет, но положил в слот больше купюр, чем надо. Система зависла, а мужчина, не дожидаясь завершения операции, ушел.
После этого к банкомату подошел подросток, чтобы снять деньги. Вместо выбранной суммы банкомат вернул подростку 300 тысяч рублей предыдущего клиента.
В Западно-Сибирском подразделении «Сбербанка» рассказали ТАСС, из-за чего произошла ошибка. Предыдущий клиент пытался через банкомат внести деньги на счет, но положил в слот больше купюр, чем надо. Система зависла, а мужчина, не дожидаясь завершения операции, ушел.
После этого к банкомату подошел подросток, чтобы снять деньги. Вместо выбранной суммы банкомат вернул подростку 300 тысяч рублей предыдущего клиента.
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