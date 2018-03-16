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    Школьник вернул 300 тысяч рублей, по ошибке выданные банкоматом

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    Школьник вернул 300 тысяч рублей, по ошибке выданные банкоматом

    Школьник вернул 300 тысяч рублей, по ошибке выданные банкоматом

    15-летний житель Ноябрьска, получив по ошибке в одном из банкоматов «Сбербанка» 300 тысяч рублей, отнес деньги в полицию.

    В полиции Ноябрьска объявили подростку благодарность за честный поступок, сообщает пресс-служба окружного управления МВД.

    В Западно-Сибирском подразделении «Сбербанка» рассказали ТАСС, из-за чего произошла ошибка. Предыдущий клиент пытался через банкомат внести деньги на счет, но положил в слот больше купюр, чем надо. Система зависла, а мужчина, не дожидаясь завершения операции, ушел.

    После этого к банкомату подошел подросток, чтобы снять деньги. Вместо выбранной суммы банкомат вернул подростку 300 тысяч рублей предыдущего клиента.

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