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    Хиллари Клинтон попала в больницу после падения в ванной

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    Хиллари Клинтон попала в больницу после падения в ванной

    Хиллари Клинтон попала в больницу после падения в ванной

    Бывшая госсекретарь и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон в ходе трехдневного визита в Индию получила травму и угодила в больницу.

    Инцидент с Хиллари Клинтон произошел в городе Джодхпур. По данным портала Daily News and Analysis, экс-госсекретарь США поскользнулась в ванной в гостинице.

    Клинтон пожаловалась на сильную боль, после чего ее доставили в больницу. Рентгеновский снимок показал трещину в кости запястья. Врачи рекомендовали наложить Клинтон тугую повязку на место травмы.

    Ранее в ходе визита в Индию очевидцы сняли, как Хиллари Клинтон дважды едва не падает, спускаясь по ступенькам дворца Джахаз Махал в Дели. В обоих случаях сопровождающие успевают подхватить пожилую женщину-политика под руки.



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