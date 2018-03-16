Хиллари Клинтон попала в больницу после падения в ванной

Бывшая госсекретарь и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон в ходе трехдневного визита в Индию получила травму и угодила в больницу.
Инцидент с Хиллари Клинтон произошел в городе Джодхпур. По данным портала Daily News and Analysis, экс-госсекретарь США поскользнулась в ванной в гостинице.
Клинтон пожаловалась на сильную боль, после чего ее доставили в больницу. Рентгеновский снимок показал трещину в кости запястья. Врачи рекомендовали наложить Клинтон тугую повязку на место травмы.
Ранее в ходе визита в Индию очевидцы сняли, как Хиллари Клинтон дважды едва не падает, спускаясь по ступенькам дворца Джахаз Махал в Дели. В обоих случаях сопровождающие успевают подхватить пожилую женщину-политика под руки.
Клинтон пожаловалась на сильную боль, после чего ее доставили в больницу. Рентгеновский снимок показал трещину в кости запястья. Врачи рекомендовали наложить Клинтон тугую повязку на место травмы.
Ранее в ходе визита в Индию очевидцы сняли, как Хиллари Клинтон дважды едва не падает, спускаясь по ступенькам дворца Джахаз Махал в Дели. В обоих случаях сопровождающие успевают подхватить пожилую женщину-политика под руки.
Комментарии