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    Двор на северо-западе Петербурга «обварился» в кипятке. Санкт-Петербург, аварии в ЖКХ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДвор на северо-западе Петербурга «обварился» в кипятке

    Двор на северо-западе Петербурга «обварился» в кипятке

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    Двор на северо-западе Петербурга «обварился» в кипятке

    Двор на <nobr>северо-западе</nobr> Петербурга «обварился» в кипятке

      Серьезная коммунальная авария привела к разливу горячей воды на улице Савушкина.

      Туманное утро выдалось сегодня на улице Савушкина. Возле второго корпуса дома №137 лопнула труба с горячей водой. Само здание и соседние многоэтажки мгновенно заволокло паром. Проезжую часть и тротуары залил кипяток.

      Полностью откачать воду с улицы удалось только после обеда. Коммунальная авария затронула 28 домов. Но на теплоснабжении восстановительные работы не отразились.

      Здания перевели на резервную схему теплоснабжения. По нормативам на устранение дефекта отведено 13 часов. Но, как сообщили в ГУП «ТЭК», энергетики завершили ремонт раньше.

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