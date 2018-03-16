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    Дом и землю семьи Фриске выставят на торги

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Екатерина Чеснокова
    Дом и землю семьи Фриске выставят на торги

    Дом и землю семьи Фриске выставят на торги

    Дом и землю семьи Фриске выставят на торги
  • Фото: РИА Новости © 2018, Екатерина Чеснокова

    • Истринский городской суд Московской области постановил выставить на торги имущество родителей Жанны Фриске по иску «Русфонда». Родственники певицы так и не смогли объяснить, куда делись миллионы, собранные на лечение певицы.

    Как сообщили в пресс-службе «Русфонда», на торги будет выставлен принадлежащий супругам Фриске земельный участок в деревне Крюково и расположенный на ней жилой дом.

    Дом и земля были частью имущества, унаследованного ответчиками после смерти Жанны Фриске, сообщается в постановлении суда.

    Родители покойной певицы, Ольга и Владимир Фриске, на сегодняшнее заседание суда не явились, Дмитрий Шепелев — отец и законный представитель ее четырехлетнего сына — сообщил суду о своем согласии удаленно.

    смотретьСуд решит судьбу собранных на лечение Жанны Фриске миллионов
    Суд решит судьбу собранных на лечение Жанны Фриске миллионов
    Известная певица Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. Несколько лет она боролась с самой тяжелой формой рака головного мозга — глиобластомой. На лечение Фриске силами ее поклонников было собрано 25 млн рублей. При этом на лечение была потрачена лишь небольшая часть. Родственники смогли отчитаться о расходовании только 4,12 млн рублей, остальные деньги пропали.

    19 мая 2017 года Перовский суд Москвы удовлетворил иск «Русфонда» о взыскании с родственников Фриске 21,6 млн рублей и постановил взыскать 21,6 млн рублей солидарно с родителей певицы и ее сына. В благотворительной организации заявили, что направят деньги на лечение онкобольных детей.

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