Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
Онлайн на сайте
НТВ-Стиль
Онлайн на сайте
НТВ-Право
Онлайн на сайте
НТВ-Сериал
    •  

    Четверо россиян пострадали от «бешеного подъемника» на курорте Гудаури

    комментировать
    • Фото: snegtravel / instagram.com
    Четверо россиян пострадали от «бешеного подъемника» на курорте Гудаури

    Четверо россиян пострадали от «бешеного подъемника» на курорте Гудаури

    Четверо россиян пострадали от «бешеного подъемника» на курорте Гудаури
  • Фото: snegtravel / instagram.com

    • Четверо граждан России пострадали на грузинском горнолыжном курорте Гудаури в результате выхода из строя канатной дороги.

    По уточненной информации на грузинском горнолыжном курорте Гудаури в результате выхода из строя канатной дороги пострадали восемь человек, четверо из которых — граждане РФ. Также ранены двое граждан Украины, один грузин и туристка из Швеции, сообщает Общественное телевидение Грузии.

    В Минздраве республики отметили, что особого внимания требуют два случая — открытый перелом руки и травма головы у туриста из Украины, а также беременная женщина из Швеции — у нее возникли боли в пояснице.

    смотретьСломавшийся горнолыжный подъемник перемалывал людей
    Сломавшийся горнолыжный подъемник перемалывал людей
    Как сообщили в МВД Грузии, инцидент произошел из-за аварийной остановки канатной дороги, после чего она стала двигаться в обратном направлении. Некоторые из находившихся на сидениях туристы прыгали с подъемника вниз. Некоторые на полном ходу влетали в месиво из сломанных сидений.

    смотретьПоследствия аварии на подъемнике в Грузии
    Последствия аварии на подъемнике в Грузии
    Один из очевидцев рассказал, что «канатки» летали с огромной скоростью, бились друг об друга, сбиваясь в кучу, а люди на полном ходу прыгали вниз. Другой пожаловался, что «переломанных людей спускали на снегоходах», а не эвакуировали с помощью авиации.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru