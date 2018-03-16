Четверо россиян пострадали от «бешеного подъемника» на курорте Гудаури

Четверо граждан России пострадали на грузинском горнолыжном курорте Гудаури в результате выхода из строя канатной дороги.
По уточненной информации на грузинском горнолыжном курорте Гудаури в результате выхода из строя канатной дороги пострадали восемь человек, четверо из которых — граждане РФ. Также ранены двое граждан Украины, один грузин и туристка из Швеции, сообщает Общественное телевидение Грузии.
В Минздраве республики отметили, что особого внимания требуют два случая — открытый перелом руки и травма головы у туриста из Украины, а также беременная женщина из Швеции — у нее возникли боли в пояснице.
Как сообщили в МВД Грузии, инцидент произошел из-за аварийной остановки канатной дороги, после чего она стала двигаться в обратном направлении. Некоторые из находившихся на сидениях туристы прыгали с подъемника вниз. Некоторые на полном ходу влетали в месиво из сломанных сидений.
Один из очевидцев рассказал, что «канатки» летали с огромной скоростью, бились друг об друга, сбиваясь в кучу, а люди на полном ходу прыгали вниз. Другой пожаловался, что «переломанных людей спускали на снегоходах», а не эвакуировали с помощью авиации.
В Минздраве республики отметили, что особого внимания требуют два случая — открытый перелом руки и травма головы у туриста из Украины, а также беременная женщина из Швеции — у нее возникли боли в пояснице.
Как сообщили в МВД Грузии, инцидент произошел из-за аварийной остановки канатной дороги, после чего она стала двигаться в обратном направлении. Некоторые из находившихся на сидениях туристы прыгали с подъемника вниз. Некоторые на полном ходу влетали в месиво из сломанных сидений.
Один из очевидцев рассказал, что «канатки» летали с огромной скоростью, бились друг об друга, сбиваясь в кучу, а люди на полном ходу прыгали вниз. Другой пожаловался, что «переломанных людей спускали на снегоходах», а не эвакуировали с помощью авиации.
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