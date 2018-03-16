Гидрометцентр пообещал москвичам «чудесный» день выборов

Синоптики составили подробный прогноз погоды на воскресенье — день выборов президента России.
Теплее всего в день выборов президента России будет в Сочи — до плюс 20, холоднее всего будет в Якутии и на Чукотке — до минус 25. В Москве же, по словам директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда, ожидаются мороз и солнце.
Роман Вильфанд, глава Гидрометцентар РФ: «В Москве 18 марта, в воскресенье, ожидаются настоящие „мороз и солнце, день чудесный“ — прямо по Пушкину. Ночь морозная, минус 17–19, в девять утра будет около минус 13, но яркое солнце уже к обеду прогреет воздух до минус трех — минус пяти».
В Петербурге ожидается нулевая температура и небольшие осадки.
Ранее в погодном центре «Фобос» сообщили, что в выходные в Москву вернутся зимние трескучие морозы. Плюсовая температура вернется в регион не ранее вторника, 20 марта.
Роман Вильфанд, глава Гидрометцентар РФ: «В Москве 18 марта, в воскресенье, ожидаются настоящие „мороз и солнце, день чудесный“ — прямо по Пушкину. Ночь морозная, минус 17–19, в девять утра будет около минус 13, но яркое солнце уже к обеду прогреет воздух до минус трех — минус пяти».
В Петербурге ожидается нулевая температура и небольшие осадки.
Ранее в погодном центре «Фобос» сообщили, что в выходные в Москву вернутся зимние трескучие морозы. Плюсовая температура вернется в регион не ранее вторника, 20 марта.
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