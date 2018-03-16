Шутки и фокусы помогают школьнику из Свердловской области победить тяжелую болезнь

Праздник каждый день вынуждена устраивать своему ребенку семья из Свердловской области. Обвинить их в неправильном воспитании сына нельзя: таким образом они лечат страшную болезнь мальчика.

Десятилетний Данила Боков страдает редчайшим заболеванием: миодистрофией Дюшенна. Мышцы мальчика постепенно атрофируются и со временем могут перестать функционировать. Люди с таким диагнозом обычно не доживают и до 20 лет. Но близкие Данилы решили: будут бороться. Они выяснили, что помочь может так называемая эндорфинотерапия. В организме мальчика должны постоянно вырабатываться гормоны счастья. С тех пор в ежедневном расписании мальчика — пусть маленький, но праздник.



Родной отец Дани из семьи ушел, как только у мальчика нашли этот недуг. Отчим мальчика Рамиль придумывает развлечения, которые могут вызвать у Дани живой интерес, а значит, спровоцировать положительный эмоциональный всплеск.



Некоторые специалисты, узнав об эндорфинотерапии для Данилы, махнули рукой: мол, при таком диагнозе никакие фокусы не спасут. Но медики фиксировали улучшение состояния мальчика, и вскоре ему разрешили пойти в обычную школу.



Столичный врач Виктор Тетюк — один из создателей инновационной методики. Он уверен: в случае со столь редкой болезнью смех действительно продлевает жизнь, и это подтверждается его исследованиями.



Даня, конечно, мечтает встать на ноги, и теперь это реально. Но нужен специальный тренажер — вертикализатор. Он стоит дорого, и мальчик решил частично на него заработать. Для этого Даня создал свой канал в Интернете и стал видеоблогером.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.