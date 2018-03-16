Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
Онлайн на сайте
НТВ-Стиль
Онлайн на сайте
НТВ-Право
Онлайн на сайте
НТВ-Сериал
    •  
    Смертельно опасные прыжки подростков по крышам многоэтажек сняли на видео. блогосфера, дети и подростки, Уфа. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСмертельно опасные прыжки подростков по крышам многоэтажек сняли на видео

    Смертельно опасные прыжки подростков по крышам многоэтажек сняли на видео

    комментировать
    Смертельно опасные прыжки подростков по крышам многоэтажек сняли на видео

    Смертельно опасные прыжки подростков по крышам многоэтажек сняли на видео

    Смертельно опасные прыжки подростков по крышам многоэтажек сняли на видео

      Головокружительная выходка школьников из Уфы стала поводом для полицейской проверки. Стражи порядка ищут двух подростков — героев ролика, который появился в Сети. Разумеется, правоохранители намерены пообщаться и с родителями каждого из них.

      На кадрах записи, которую сняли очевидцы, двое детей перепрыгивают с одной крыши многоэтажки на другую. Сначала опасный трюк исполняет один из них. Секунду спустя — жизнью рискует и его товарищ. К счастью, оба приземляются удачно.

      Судя по комментариям, такой экстремальный досуг — не редкость для учеников. Они то и дело собираются на крыше после уроков. Ну а потому сотрудники МВД намерены привлечь к ответственности коммунальщиков, которые обязаны держать люк на чердак на замке.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru