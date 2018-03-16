Смертельно опасные прыжки подростков по крышам многоэтажек сняли на видео

Головокружительная выходка школьников из Уфы стала поводом для полицейской проверки. Стражи порядка ищут двух подростков — героев ролика, который появился в Сети. Разумеется, правоохранители намерены пообщаться и с родителями каждого из них.

На кадрах записи, которую сняли очевидцы, двое детей перепрыгивают с одной крыши многоэтажки на другую. Сначала опасный трюк исполняет один из них. Секунду спустя — жизнью рискует и его товарищ. К счастью, оба приземляются удачно.



Судя по комментариям, такой экстремальный досуг — не редкость для учеников. Они то и дело собираются на крыше после уроков. Ну а потому сотрудники МВД намерены привлечь к ответственности коммунальщиков, которые обязаны держать люк на чердак на замке.