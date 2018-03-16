Нижегородский бизнесмен-сектант украл у своих партнеров 225 млн рублей

Вероятная причастность к мошеннической схеме — не единственное, что вызвало интерес правоохранителей к персоне нижегородского бизнесмена. Сергей Комов, возглавлял компанию, выполняющую заказы по госконтрактам. Как считают следователи, он присвоил деньги своих партнеров. Появились подозрения, что эти деньги нужны ему были для того, чтобы хорошо себя чувствовать среди сайентологов.

Учредитель группы компаний «Русское снабжение», как считают правоохранители, незаконно разжился за счет партнеров на 255 млн рублей: заключал сделки, условия которых заведомо не мог выполнить. Впрочем, главное в этой истории не следствие, а причина — то, ради чего совершались такого рода махинации. Сделано это было, как предполагают специалисты, ради процветания некой ассоциации под названием «Вайс» — одного из проектов сайентологической церкви.



Сергей Комов, судя по некоторым сведениям, был активным членом этой ассоциации. Его фирма внесена в каталог членов «Вайс». Заработанные деньги он мог использовать для взносов в сообщество и для продвижения в нем по карьерной лестнице. Комов посещал семинары «Вайса» и даже продвигал у себя на предприятии идеи Рона Хаббарда, основателя сайентологии. В своем видеоблоге Комов рассуждал о методах воздействия на сотрудников и о том, как правильно подбирать персонал.



Многие сообщества сайентологов уже ликвидированы по решению судов. В частности, в это случилось недавно в Москве. В Екатеринбурге последователи сами закрыли свою организацию. В Саратове идет процесс по завершению деятельности сайентологов. Имел ли отношения к одному из этих сообществ арестованный накануне Сергей Комов, еще предстоит выяснить.



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