В Госдуму внесли законопроект об отмене ЕГЭ

В Госдуме заявили, что Единый госэкзамен (ЕГЭ) не оправдал себя и превратился в «дрессировку» школьников.
В связи этим группа депутатов подготовила и внесла в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ. В пояснительной записке к документу, в частности, подчеркивается, что ЕГЭ, требуя от школьников ответов на тестовые вопросы, учит детей только «проставлять галочки в клеточках» и не отражает реальных знаний учащихся.
Кроме того, обращается внимание на то, что правила ЕГЭ постоянно меняются, а при сдаче экзамена каждый год выявляется большое количество злоупотреблений.
Борис Чернышов, зампред комитета Госдумы по образованию и науке: «Суть законопроекта сводится к тому, чтобы отменить надоевший ученикам и родителям ЕГЭ, который направлен не на получение знаний, а на „дрессировку“ по определенному набору заданий. Предлагается возвращение к традиционному экзамену».
Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2019 года. При этом отмечается, что результаты ЕГЭ, полученные до вступления закона в силу, будут действительны еще четыре года и могут приниматься в качестве вступительных испытаний при приеме на обучение, сообщили в пресс-службе ЛДПР.
Инициативу депутатов уже прокомментировали в Минобрнауки. В ведомстве отметили, что ЕГЭ «укрепляет развитие образовательного пространства» и помогает обеспечить «объективную систему итоговой аттестации учащихся», передает RT.
Андрей Емельянов, директор департамента информационной политики Минобрнауки: «Министерство образования и науки исходит из того, что система ЕГЭ укрепляет развитие образовательного пространства и даёт возможность жителям нашей страны поступать в вузы на равных условиях вне зависимости от места проживания, таким образом обеспечивая прозрачную и объективную систему итоговой аттестации учащихся».
Кроме того, обращается внимание на то, что правила ЕГЭ постоянно меняются, а при сдаче экзамена каждый год выявляется большое количество злоупотреблений.
Борис Чернышов, зампред комитета Госдумы по образованию и науке: «Суть законопроекта сводится к тому, чтобы отменить надоевший ученикам и родителям ЕГЭ, который направлен не на получение знаний, а на „дрессировку“ по определенному набору заданий. Предлагается возвращение к традиционному экзамену».
Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2019 года. При этом отмечается, что результаты ЕГЭ, полученные до вступления закона в силу, будут действительны еще четыре года и могут приниматься в качестве вступительных испытаний при приеме на обучение, сообщили в пресс-службе ЛДПР.
Инициативу депутатов уже прокомментировали в Минобрнауки. В ведомстве отметили, что ЕГЭ «укрепляет развитие образовательного пространства» и помогает обеспечить «объективную систему итоговой аттестации учащихся», передает RT.
Андрей Емельянов, директор департамента информационной политики Минобрнауки: «Министерство образования и науки исходит из того, что система ЕГЭ укрепляет развитие образовательного пространства и даёт возможность жителям нашей страны поступать в вузы на равных условиях вне зависимости от места проживания, таким образом обеспечивая прозрачную и объективную систему итоговой аттестации учащихся».
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