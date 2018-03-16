Сотрудники детсада под Владимиром в мороз забыли ребенка на улице

Скандал разразился во Владимирской области после того, как местная жительница сняла на видео малыша, которого воспитатели забыли на улице после прогулки.

Сообщается, что мальчик плакал и стучался в дверь, но, по всей видимости, его никто не слышал. По некоторым данным, он простоял так почти 20 минут на морозе в минус 15 градусов. Няня вышла только после того, как в детский сад позвонили очевидцы.



Заведующая детсадом утверждает, что в этой истории много преувеличений.



Елена Рачко, заведующая детским садом: «Если у нас и был 30-секундный инцидент, то он исчерпан. Сразу же. Ребенок в детском саду, цел и здоров. Инцидента такого у нас не было».



Тем не менее видео, снятое соседями, стало поводом для проверки в СК и прокуратуре. В ближайшее время правоохранители встретятся с родителями малыша, чтобы выяснить, не навредило ли долгое пребывание на холоде здоровью малыша.