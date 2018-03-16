Татьяна Навка рассказала НТВ, как ей удается сохранять прекрасную фигуру

Олимпийская чемпионка стала гостем популярного шоу НТВ «Секрет на миллион», которое выйдет в эфир в эту субботу.
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В разговоре с Лерой Кудрявцевой Татьяна рассказала, что не всегда придерживается строгой диеты, а отличный метаболизм спортсменки является предметом восхищения многих ее подруг и знакомых. Среди подруг — и Алика Смехова, которая однажды по-дружески эмоционально высказалась на этот счет.
Увы, некоторые интернет-СМИ вырвали слова Навки из контекста и вышли с кричащими жёлтыми заголовками. Мы извиняемся за своих коллег и советуем пользоваться первоисточниками. Смотрите «Секрет на миллион» в субботу, 17 марта, в 17:00.
Увы, некоторые интернет-СМИ вырвали слова Навки из контекста и вышли с кричащими жёлтыми заголовками. Мы извиняемся за своих коллег и советуем пользоваться первоисточниками. Смотрите «Секрет на миллион» в субботу, 17 марта, в 17:00.
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