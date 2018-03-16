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    Татьяна Навка рассказала НТВ, как ей удается сохранять прекрасную фигуру

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    Татьяна Навка рассказала НТВ, как ей удается сохранять прекрасную фигуру

    Татьяна Навка рассказала НТВ, как ей удается сохранять прекрасную фигуру

    Татьяна Навка рассказала НТВ, как ей удается сохранять прекрасную фигуру

    Олимпийская чемпионка стала гостем популярного шоу НТВ «Секрет на миллион», которое выйдет в эфир в эту субботу.

    В разговоре с Лерой Кудрявцевой Татьяна рассказала, что не всегда придерживается строгой диеты, а отличный метаболизм спортсменки является предметом восхищения многих ее подруг и знакомых. Среди подруг — и Алика Смехова, которая однажды по-дружески эмоционально высказалась на этот счет.

    смотретьКак мама Татьяны Навки вырастила из дочери звезду спорта? «Секрет на миллион» — в субботу на НТВ
    Как мама Татьяны Навки вырастила из дочери звезду спорта? «Секрет на миллион» — в субботу на НТВ
    Увы, некоторые интернет-СМИ вырвали слова Навки из контекста и вышли с кричащими жёлтыми заголовками. Мы извиняемся за своих коллег и советуем пользоваться первоисточниками. Смотрите «Секрет на миллион» в субботу, 17 марта, в 17:00.

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