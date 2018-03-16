Москвичей научат правильно сдавать квартиры болельщикам ЧМ-2018

Московские власти выпустили памятку для желающих сдавать квартиры болельщикам, которые приедут на чемпионат мира по футболу.
В памятке собраны ответы на часто задаваемые вопросы, в том числе о том, как сдать квартиру и найти потенциальных арендаторов, а также избежать непредвиденных ситуаций. Получить памятку можно будет в более чем двухстах учреждениях столицы, а также в районных управах.
Николай Гуляев, руководитель департамента спорта и туризма Москвы: «Самый эффективный способ найти арендатора — опубликовать объявление в Интернете на одном из популярных сервисов бронирования. К нему рекомендуется приложить фотографии квартиры. В дальнейшем это поможет избежать возможных разногласий с арендатором».
Также москвичам посоветовали не завышать цену. Дело в том, что предложение слишком жадного собственника, скорее всего, проигнорируют.
Кроме того, в пресс-службе московской мэрии отметили, что сейчас иностранные гости активно бронируют гостиницы по всему городу. А в центре Москвы свободных номеров практически не осталось.
Напомним, чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.
Николай Гуляев, руководитель департамента спорта и туризма Москвы: «Самый эффективный способ найти арендатора — опубликовать объявление в Интернете на одном из популярных сервисов бронирования. К нему рекомендуется приложить фотографии квартиры. В дальнейшем это поможет избежать возможных разногласий с арендатором».
Также москвичам посоветовали не завышать цену. Дело в том, что предложение слишком жадного собственника, скорее всего, проигнорируют.
Кроме того, в пресс-службе московской мэрии отметили, что сейчас иностранные гости активно бронируют гостиницы по всему городу. А в центре Москвы свободных номеров практически не осталось.
Напомним, чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.
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