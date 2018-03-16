Путин поручил разработать указ о национальных целях развития России до 2024 года

Президент России поручил разработать проект указа, который должен определить национальные цели развития России до 2024 года.
Президент России Владимир Путин утвердил ряд поручений администрации главы государства по реализации своего послания Федеральному собранию. Проект указа должен определить национальные цели развития РФ до 2024 года, сообщает пресс-служба Кремля.
Основные цели — увеличение народонаселения и средней продолжительности жизни россиян, повышение уровня жизни граждан и обеспечение комфортной среды, включая жилищные условия. Также в числе целей — вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, устойчивый рост доходов россиян и снижение вдвое уровня бедности.
Документ должен обозначить стратегические задачи в сфере образования, здравоохранения, демографической и экологической обстановки, жилья и городской среды. Кроме того, планируется подготовить ряд мер по поддержке малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, а также развитию цифровой экономики.
Проект указа должен быть разработан до 15 апреля 2018 года. Ответственным за исполнение поручений назначен глава администрации Кремля Антон Вайно.
Среди других поручений, данных президентом по итогам послания Федеральному собранию — уточнение порядка расчета налога на имущество физических лиц, совершенствование механизмов оказания социальной помощи населению, поддержка сельского хозяйства, улучшение условий работы предпринимателей. Соответствующие законы должно разработать правительство РФ. Также кабмину совместно с Центробанком поручено разработать меры по ускорению темпов роста инвестиций и повышению до 25 процентов их доли в ВВП.
Основные цели — увеличение народонаселения и средней продолжительности жизни россиян, повышение уровня жизни граждан и обеспечение комфортной среды, включая жилищные условия. Также в числе целей — вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, устойчивый рост доходов россиян и снижение вдвое уровня бедности.
Документ должен обозначить стратегические задачи в сфере образования, здравоохранения, демографической и экологической обстановки, жилья и городской среды. Кроме того, планируется подготовить ряд мер по поддержке малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, а также развитию цифровой экономики.
Проект указа должен быть разработан до 15 апреля 2018 года. Ответственным за исполнение поручений назначен глава администрации Кремля Антон Вайно.
Среди других поручений, данных президентом по итогам послания Федеральному собранию — уточнение порядка расчета налога на имущество физических лиц, совершенствование механизмов оказания социальной помощи населению, поддержка сельского хозяйства, улучшение условий работы предпринимателей. Соответствующие законы должно разработать правительство РФ. Также кабмину совместно с Центробанком поручено разработать меры по ускорению темпов роста инвестиций и повышению до 25 процентов их доли в ВВП.
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