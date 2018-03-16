Нападающий Кокорин получил серьезную травму и может пропустить ЧМ-2018

Нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Александр Кокорин получил серьезную травму во время матча против «Лейпцига».
У форварда выявлен разрыв крестообразных связок колена.
К сообщили в пресс-службе «Зенита», в ближайшее время Кокорин отправится в римскую клинику, где будет проходить лечение. Там же будет определено, когда футболисту сделают операцию.
Информацию о травме Кокорина уже прокомментировали в сборной России. Футболисту пожелали скорейшего возвращения в строй.
Отметим, что обычно восстановление после подобной травм занимает от пяти до шести месяцев. То есть Кокорин может пропустить домашний чемпионат мира.
Напомним, Александр Кокорин получил травму и покинул поле в самом начале ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига». Встреча завершилась со счетом 1:1, однако «Зенит» вылетел из турнира, так как потерпел поражение в первом матче.
К сообщили в пресс-службе «Зенита», в ближайшее время Кокорин отправится в римскую клинику, где будет проходить лечение. Там же будет определено, когда футболисту сделают операцию.
Информацию о травме Кокорина уже прокомментировали в сборной России. Футболисту пожелали скорейшего возвращения в строй.
Грустные новости от @zenit_spb— Сборная России (@TeamRussia) 16 марта 2018 г.
«По результатам обследования травмы, полученной в матче #РБЛейпцигЗенит, у Александра Кокорина выявлен разрыв крестообразных связок колена»
Желаем Александру здоровья и скорейшего возвращения в строй! pic.twitter.com/qQAVX1jvpe
Отметим, что обычно восстановление после подобной травм занимает от пяти до шести месяцев. То есть Кокорин может пропустить домашний чемпионат мира.
Напомним, Александр Кокорин получил травму и покинул поле в самом начале ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига». Встреча завершилась со счетом 1:1, однако «Зенит» вылетел из турнира, так как потерпел поражение в первом матче.
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