Нападающий Кокорин получил серьезную травму и может пропустить ЧМ-2018

Грустные новости от @zenit_spb

«По результатам обследования травмы, полученной в матче #РБЛейпцигЗенит, у Александра Кокорина выявлен разрыв крестообразных связок колена»

Желаем Александру здоровья и скорейшего возвращения в строй! pic.twitter.com/qQAVX1jvpe