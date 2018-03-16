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    Нападающий Кокорин получил серьезную травму и может пропустить ЧМ-2018

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Даничев
    Нападающий Кокорин получил серьезную травму и может пропустить <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Нападающий Кокорин получил серьезную травму и может пропустить ЧМ-2018

    Нападающий Кокорин получил серьезную травму и может пропустить <nobr>ЧМ-2018</nobr>
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Даничев

    • Нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Александр Кокорин получил серьезную травму во время матча против «Лейпцига».

    У форварда выявлен разрыв крестообразных связок колена.

    К сообщили в пресс-службе «Зенита», в ближайшее время Кокорин отправится в римскую клинику, где будет проходить лечение. Там же будет определено, когда футболисту сделают операцию.

    Информацию о травме Кокорина уже прокомментировали в сборной России. Футболисту пожелали скорейшего возвращения в строй.



    Отметим, что обычно восстановление после подобной травм занимает от пяти до шести месяцев. То есть Кокорин может пропустить домашний чемпионат мира.

    Напомним, Александр Кокорин получил травму и покинул поле в самом начале ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига». Встреча завершилась со счетом 1:1, однако «Зенит» вылетел из турнира, так как потерпел поражение в первом матче.

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