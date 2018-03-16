В США казнили серийного убийцу по прозвищу «чулочный душитель»

В американском штате Джорджия приведен в исполнение смертный приговор серийному убийце, известного под прозвищем «чулочный душитель».
67-летний Карлтон Гэри был казнен с помощью смертельной инъекции. Смерти в тюрьме он ждал больше 30 лет — приговор ему вынесли еще в 1986 году. Он был признан виновным в убийстве и изнасиловании трех пожилых женщин. Всего же на счету Гэри могли быть около десятка подобных преступлений, совершенных в 1977 и 1978 годах в городе Колумбус (штат Джорджия). Все они были изнасилованы и задушены чулками. Семеро из жертв скончались.
В США смертная казнь разрешена в 31 штате. Чаще всего используется смертельная инъекция, реже — электрический стул, в единичных случаях — расстрел. По традиции перед казнью приговоренному предлагают последний ужин. Карлтон Гэри от предсмертной трапезы отказался. Также он не захотел помолиться и сказать последнее слово, сообщает WRBL.
В США смертная казнь разрешена в 31 штате. Чаще всего используется смертельная инъекция, реже — электрический стул, в единичных случаях — расстрел. По традиции перед казнью приговоренному предлагают последний ужин. Карлтон Гэри от предсмертной трапезы отказался. Также он не захотел помолиться и сказать последнее слово, сообщает WRBL.
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