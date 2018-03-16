В Белоруссии вспоминают жертв карательной операции «Зимнее волшебство»

В Белоруссии вспоминают одну из самых трагический страниц мировой истории. 75 лет назад на границе республики разворачивалось «Зимнее волшебство» — карательная операция против партизан. Латышские, литовские и украинские националисты, которые сотрудничали с Третим рейхом, сожгли больше сотни деревень вместе с людьми.

Черным от крови и бесчеловечности операциям на нашей земле гитлеровское руководство зачастую давало светлые и весьма благозвучные названия. 75 лет назад на границе Латвии и Белоруссии началось «Зимнее волшебство». В 43-м году антипартизанская операция с поэтическим названием превратилась в геноцид мирного населения. Главной ударной силой стали латышские полицейские формирования. Задача — создать «мертвую зону» длинной 40 километров, чтобы лишить партизан поддержки. Именно отсюда начали полыхать деревни вместе жителями, а потом была Хатынь.



Рецепт борьбы с партизанами отработали отработали в деревне Росице, пусть даже самих партизан в селе не нашли. Росицкий костел оказался самым большим зданием в округе. Поэтому каратели фильтрационный лагерь разместили именно в нем. 1500 человек несколько дней на холодном цементном полу ждали своей участи. Их разделили на неравные части. Большинство сожгли, крепких детей и подростков угнали в трудовые лагеря в Германию и Латвию.



Входить и выходить из костела разрешили только монашкам и двум пастырям. Они передавали продукты детям. Пытались уговорить отпустить женщин и детей. Безрезультатно. Когда людей погнали якобы на собрание в конюшню, священники пошли вместе с паствой, хотя немецкое командование их отпустило.



Чудовищное «Зимнее волшебство» растянулось на два месяца. Число жертв мирного населения идет на тысячи. О точных цифрах историки еще спорят.



Антон Бубола, научный сотрудник Верхнедвинского историко-краеведческого музея: «Кого не успели расстрелять — тех топили в реке Свойне, с расчетом, чтобы не надо было рыть могилы. Речка была запружена местами так, что выходила из берегов».



В Советское время «Зимнее волшебство» в Прибалтике старались лишний раз не упоминать. Все-таки дружба народов. Сейчас уже — по другим причинам. В стране проходит ежегодный марш памяти в честь латышских легионеров — тех самых. Сегодня они патриоты, защищавшие свою страну. Старательная, методичная попытка изменить представление о недавнем прошлом.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Савина.