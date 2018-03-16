Лавров призвал США не выгораживать террористов в Восточной Гуте

Россия надеется, что коалиция перестанет выгораживать экстремистов в Восточной Гуте.
Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в Астане на министерской встрече России, Турции и Ирана по Сирии.
Глава МИД подчеркнул: Москва еще со времен администрации Обамы настаивала на необходимости размежевать умеренную оппозицию и боевиков. Однако США продолжают защищать группировку «Джебхат ан-Нусра», которую Совбез ООН признал террористической.
Сергей Лавров: «Надеюсь, что и международная коалиция, которую возглавляют США, все-таки осознает необходимость не выгораживать экстремистов, как это сейчас происходит в Восточной Гуте, а принципиально, последовательно и бескомпромиссно бороться с террористическими организациями, включая „Джебхат ан-Нусру“, как бы она не мимикрировала, какие бы названия она себе не придумывала».
Сегодня Минобороны запустило прямую трансляцию с пунктов пропуска в Алеппо и Восточной Гуте. Многие из тех, кому удалось выйти по гуманитарным коридорам, истощены или ранены.
Накануне российским военным удалось эвакуировать людей из поселка Хамурия — это центр Восточной Гуты. Добраться туда можно только по небольшому перешейку, который сирийская армия освободила от боевиков. Опасный район покинули более 11 тысяч человек. Это крупнейший прорыв с начала гуманитарной паузы.
Глава МИД подчеркнул: Москва еще со времен администрации Обамы настаивала на необходимости размежевать умеренную оппозицию и боевиков. Однако США продолжают защищать группировку «Джебхат ан-Нусра», которую Совбез ООН признал террористической.
Сергей Лавров: «Надеюсь, что и международная коалиция, которую возглавляют США, все-таки осознает необходимость не выгораживать экстремистов, как это сейчас происходит в Восточной Гуте, а принципиально, последовательно и бескомпромиссно бороться с террористическими организациями, включая „Джебхат ан-Нусру“, как бы она не мимикрировала, какие бы названия она себе не придумывала».
Сегодня Минобороны запустило прямую трансляцию с пунктов пропуска в Алеппо и Восточной Гуте. Многие из тех, кому удалось выйти по гуманитарным коридорам, истощены или ранены.
Накануне российским военным удалось эвакуировать людей из поселка Хамурия — это центр Восточной Гуты. Добраться туда можно только по небольшому перешейку, который сирийская армия освободила от боевиков. Опасный район покинули более 11 тысяч человек. Это крупнейший прорыв с начала гуманитарной паузы.
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