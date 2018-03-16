В Москве налетчики ограбили ювелирный магазин на 50 млн рублей

На севере Москвы грабители напали на ювелирный магазин и похитили украшения на 50 млн рублей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, накануне налетчики в масках напали ювелирный магазин на Ленинградском проспекте на севере Москвы. Угрожая персоналу магазина пистолетом, они разбили витрины, забрали ювелирные украшения и скрылись.



Материальный ущерб составил более 50 млн рублей.



Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».



