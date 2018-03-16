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    В Москве налетчики ограбили ювелирный магазин на 50 млн рублей

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    В Москве налетчики ограбили ювелирный магазин на 50 млн рублей

    В Москве налетчики ограбили ювелирный магазин на 50 млн рублей

    На севере Москвы грабители напали на ювелирный магазин и похитили украшения на 50 млн рублей.

    Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, накануне налетчики в масках напали ювелирный магазин на Ленинградском проспекте на севере Москвы. Угрожая персоналу магазина пистолетом, они разбили витрины, забрали ювелирные украшения и скрылись.

    Материальный ущерб составил более 50 млн рублей.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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