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    Транспорт Москвы в день выборов будет работать по расписанию будней

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    Транспорт Москвы в день выборов будет работать по расписанию будней

    Транспорт Москвы в день выборов будет работать по расписанию будней

    В день выборов президент России московский общественный транспорт будет работать по расписанию будних дней.

    Об этом сообщил заммэра Москвы, глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.

    Максим Лискутов: «В день выборов президента России — 18 марта — столичный транспорт будет работать по расписанию буднего дня. Будут усилены троллейбусные, автобусные и трамвайные маршруты».

    По словам Лискутова, на маршруты выйдут более 8,2 тыс. единиц наземного транспорта. Столичные власти отмечают, что работа транспорта по графику будних дней поможет москвичам быстрее и удобнее добраться до избирательных участков, передает РИА Новости.

    Выборы президента России пройдут 18 марта. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента выступают восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин ( «Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

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