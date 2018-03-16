Транспорт Москвы в день выборов будет работать по расписанию будней

В день выборов президент России московский общественный транспорт будет работать по расписанию будних дней.
Об этом сообщил заммэра Москвы, глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.
Максим Лискутов: «В день выборов президента России — 18 марта — столичный транспорт будет работать по расписанию буднего дня. Будут усилены троллейбусные, автобусные и трамвайные маршруты».
По словам Лискутова, на маршруты выйдут более 8,2 тыс. единиц наземного транспорта. Столичные власти отмечают, что работа транспорта по графику будних дней поможет москвичам быстрее и удобнее добраться до избирательных участков, передает РИА Новости.
Выборы президента России пройдут 18 марта. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента выступают восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин ( «Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
Максим Лискутов: «В день выборов президента России — 18 марта — столичный транспорт будет работать по расписанию буднего дня. Будут усилены троллейбусные, автобусные и трамвайные маршруты».
По словам Лискутова, на маршруты выйдут более 8,2 тыс. единиц наземного транспорта. Столичные власти отмечают, что работа транспорта по графику будних дней поможет москвичам быстрее и удобнее добраться до избирательных участков, передает РИА Новости.
Выборы президента России пройдут 18 марта. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента выступают восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин ( «Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
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