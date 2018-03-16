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    Птицы «обокрали» латвийских исследователей в Антарктиде

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    Птицы «обокрали» латвийских исследователей в Антарктиде

    Птицы «обокрали» латвийских исследователей в Антарктиде

    В Антарктиде птицы обокрали исследователей из Латвии. Как сообщают местные СМИ, пернатых нарушителей привлекает техника, которую используют ученые.

    Участники экспедиции рассказали, что птицы, в том числе пингвины, внимательно наблюдают за деятельностью геологов. Особенно сложные отношения, по словам ученых, складываются у них с южнополярными поморниками. Эти птицы перемещают, а то и вовсе уносят в неизвестном направлении технику для исследований, передает сайт Skaties.lv.

    Несмотря на это, латвийские геологи продолжают свою работу, собирая необходимые образцы для проведения анализов.

    Экспедиция латвийских ученых в Антарктиду началась около месяца назад. Целью поездки является изучение внутренней структуры ледников. Кроме того, исследователи надеются, что смогут помочь понять процессы, начавшиеся в регионе вследствие изменения климата.

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