«Мразь наемная»: Сурайкин стал героем нового скандала на теледебатах

Выборы президента России НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Сам Грудинин ушел из студии, как только там появилась бывшая работница совхоза имени Ленина. После словесной перепалки Сурайкин бросился к журналисту Максиму Шевченко с кулаками, выкрикивая оскорбления., кандидат в президенты РФ: «Я тебе сейчас в морду дам… Я тебе сейчас зубы сломаю… мразь, наемная мразь».Накануне во время теледебатов случился другой конфликт с соперниками по предвыборной гонке. По словам Собчак, ей не давали высказаться, оскорбляли и постоянно перебивали. В итоге телеведущая с несвойственным ей трагизмом покинула студию., телеведущий: «Я считаю, что это безобразие, коллективная травля одного кандидата, это безобразие, доведение женщины до слез».В преддверии выборов «Национальный общественный мониторинг» провел самый большой онлайн-тренинг. По всей стране этим объединением подготовлены почти 30 тысяч наблюдателей, которые будут следить за ходом голосования на избирательных участках и фиксировать возможные нарушения. Кроме этого, в Россию уже начали прибывать и иностранные наблюдатели., иностранный наблюдатель: «Я уже был в Крыму, очень интересно там, процент активности там очень высокий, и я думаю, что там явка будет больше 80%».Сотрудники избиркома сегодня отправились к самой северной в мире газокомпрессорной станции «Байдарацкая». Там в непростых условиях работают вахтовики. Сотрудники комиссии добирались до них на вертолете. В списках избирателей там значились 103 человека, и все они досрочно проголосовали., инженер: «Работаем удаленным методом, вдалеке от дома, в день выборов нас не будет никого дома, будем на работе, на вахте, и очень хорошо и удобно, что был организован выезд избирательной комиссии к нам на удаленный объект».А Григорий Явлинский сегодня обсуждал со специалистами свою программу по преодолению бедности. Лидер «Яблока» предлагает освободить от подоходного налога отдельные категории граждан., кандидат в президенты РФ: «Я подготовил проект закона, суть которого — освобождение всех, у кого на члена семьи доходы составляют ниже прожиточного минимума, об освобождении их от НДФЛ, налога на доходы физических лиц».А Борис Титов провел заседание Столыпинского клуба. Он назвал национальной идеей сильную экономику и высокий уровень жизни россиян., кандидат в президенты РФ: «Сегодняшние выборы прежде всего о том, какая будет экономика в ближайшие шесть лет, у нас есть четкий план, он называется „Стратегия Роста“».Как отметил лидер «Партии Роста», над его экономической программой работали более 800 экспертов и предпринимателей.