«Мразь наемная»: Сурайкин стал героем нового скандала на теледебатах

На теледебатах лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин набросился на журналиста Максима Шевченко. Тот участвовал в программе как доверенное лицо Павла Грудинина.
Сам Грудинин ушел из студии, как только там появилась бывшая работница совхоза имени Ленина. После словесной перепалки Сурайкин бросился к журналисту Максиму Шевченко с кулаками, выкрикивая оскорбления.
Максим Сурайкин, кандидат в президенты РФ: «Я тебе сейчас в морду дам… Я тебе сейчас зубы сломаю… мразь, наемная мразь».
Накануне во время теледебатов случился другой конфликт с соперниками по предвыборной гонке. По словам Собчак, ей не давали высказаться, оскорбляли и постоянно перебивали. В итоге телеведущая с несвойственным ей трагизмом покинула студию.
Владимир Соловьёв, телеведущий: «Я считаю, что это безобразие, коллективная травля одного кандидата, это безобразие, доведение женщины до слез».
В преддверии выборов «Национальный общественный мониторинг» провел самый большой онлайн-тренинг. По всей стране этим объединением подготовлены почти 30 тысяч наблюдателей, которые будут следить за ходом голосования на избирательных участках и фиксировать возможные нарушения. Кроме этого, в Россию уже начали прибывать и иностранные наблюдатели.
Джордж Престон, иностранный наблюдатель: «Я уже был в Крыму, очень интересно там, процент активности там очень высокий, и я думаю, что там явка будет больше 80%».
Сотрудники избиркома сегодня отправились к самой северной в мире газокомпрессорной станции «Байдарацкая». Там в непростых условиях работают вахтовики. Сотрудники комиссии добирались до них на вертолете. В списках избирателей там значились 103 человека, и все они досрочно проголосовали.
Пётр Слесарев, инженер: «Работаем удаленным методом, вдалеке от дома, в день выборов нас не будет никого дома, будем на работе, на вахте, и очень хорошо и удобно, что был организован выезд избирательной комиссии к нам на удаленный объект».
А Григорий Явлинский сегодня обсуждал со специалистами свою программу по преодолению бедности. Лидер «Яблока» предлагает освободить от подоходного налога отдельные категории граждан.
Григорий Явлинский, кандидат в президенты РФ: «Я подготовил проект закона, суть которого — освобождение всех, у кого на члена семьи доходы составляют ниже прожиточного минимума, об освобождении их от НДФЛ, налога на доходы физических лиц».
А Борис Титов провел заседание Столыпинского клуба. Он назвал национальной идеей сильную экономику и высокий уровень жизни россиян.
Борис Титов, кандидат в президенты РФ: «Сегодняшние выборы прежде всего о том, какая будет экономика в ближайшие шесть лет, у нас есть четкий план, он называется „Стратегия Роста“».
Как отметил лидер «Партии Роста», над его экономической программой работали более 800 экспертов и предпринимателей.
Максим Сурайкин, кандидат в президенты РФ: «Я тебе сейчас в морду дам… Я тебе сейчас зубы сломаю… мразь, наемная мразь».
Накануне во время теледебатов случился другой конфликт с соперниками по предвыборной гонке. По словам Собчак, ей не давали высказаться, оскорбляли и постоянно перебивали. В итоге телеведущая с несвойственным ей трагизмом покинула студию.
Владимир Соловьёв, телеведущий: «Я считаю, что это безобразие, коллективная травля одного кандидата, это безобразие, доведение женщины до слез».
В преддверии выборов «Национальный общественный мониторинг» провел самый большой онлайн-тренинг. По всей стране этим объединением подготовлены почти 30 тысяч наблюдателей, которые будут следить за ходом голосования на избирательных участках и фиксировать возможные нарушения. Кроме этого, в Россию уже начали прибывать и иностранные наблюдатели.
Джордж Престон, иностранный наблюдатель: «Я уже был в Крыму, очень интересно там, процент активности там очень высокий, и я думаю, что там явка будет больше 80%».
Сотрудники избиркома сегодня отправились к самой северной в мире газокомпрессорной станции «Байдарацкая». Там в непростых условиях работают вахтовики. Сотрудники комиссии добирались до них на вертолете. В списках избирателей там значились 103 человека, и все они досрочно проголосовали.
Пётр Слесарев, инженер: «Работаем удаленным методом, вдалеке от дома, в день выборов нас не будет никого дома, будем на работе, на вахте, и очень хорошо и удобно, что был организован выезд избирательной комиссии к нам на удаленный объект».
А Григорий Явлинский сегодня обсуждал со специалистами свою программу по преодолению бедности. Лидер «Яблока» предлагает освободить от подоходного налога отдельные категории граждан.
Григорий Явлинский, кандидат в президенты РФ: «Я подготовил проект закона, суть которого — освобождение всех, у кого на члена семьи доходы составляют ниже прожиточного минимума, об освобождении их от НДФЛ, налога на доходы физических лиц».
А Борис Титов провел заседание Столыпинского клуба. Он назвал национальной идеей сильную экономику и высокий уровень жизни россиян.
Борис Титов, кандидат в президенты РФ: «Сегодняшние выборы прежде всего о том, какая будет экономика в ближайшие шесть лет, у нас есть четкий план, он называется „Стратегия Роста“».
Как отметил лидер «Партии Роста», над его экономической программой работали более 800 экспертов и предпринимателей.
Выборы президента РоссииНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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