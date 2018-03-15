Тысячи раненых и истощенных людей покинули Восточную Гуту

Сегодня стала возможной самая масштабная эвакуация гражданского населения из Восточной Гуты. Тысячи сирийцев смогли воспользоваться гуманитарным коридором и покинуть населенные пункты в пригороде Дамаска. Часть территории вблизи столицы по-прежнему остается под контролем оппозиционных группировок.

Особая заслуга в выводе мирного населения принадлежит российским военным из Центра по примирению в Сирии. Они вели переговоры с боевиками и обеспечивали безопасность выхода из Восточной Гуты.



Владимир Золотухин, представитель Центра по примирению: «К настоящему моменту район Восточная Гута покинули почти 11 тысяч человек, люди продолжают прибывать. Сирийские правительственные силы при содействии Центра по примирению враждующих сторон занимаются их размещением во временных пунктах приема».



Как отмечает корреспондент НТВ Вадим Фефилов, каждый час на территорию, находящуюся уже под контролем правительства, выходят примерно по 1000 человек. Поток людей кажется нескончаемым. Женщины, дети, старики: для них это дорога к нормальной жизни — без бомбежек, обстрелов и унизительного существования под тотальным контролем мятежников.



Амира Хамус: «Цены в нашем поселке боевики завысили в несколько десятков раз. Мы, например, все время сидели в подвале. И за кусок хлеба, который нам спускали вниз, террористы просили четыре тысячи фунтов. Это 10 долларов».



Мухаммед Хамус: «Я счастлив и благодарен сирийской и российской армии за то, что мы живы. Только благодаря им нам удалось вырваться из этих ужасных условий, в которых мы находились в последнее время».



Большинство людей истощены, многие ранены. Тяжелобольных и пострадавших во время обстрелов стараются вывозить на машинах скорой помощи, но карет не хватает. Всех вышедших мирных жителей отправят в городок Эд-Дуэр. Первые автобусы с людьми уже отправились в центр временного размещения.