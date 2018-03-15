В вебинаре для независимых наблюдателей поучаствовали почти 30 тысяч человек

Выборы президента России НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Организовала его сеть «Национального общественного мониторинга». В формате интернет-совещания добровольцам рассказали об их правах и обязанностях. Также им дали четкие инструкции, как действовать в случае нарушений.Председатель ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что в этом году в работе наблюдателей стало меньше ограничений. Например, теперь им не нужно за три дня подавать списки на какой-то конкретный участок. Они могут свободно выбирать, где именно присутствовать.Сообщается, что всего на избирательные участки 18 марта отправятся более 140 тысяч независимых наблюдателей.