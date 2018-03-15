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    В вебинаре для независимых наблюдателей поучаствовали почти 30 тысяч человек. выборы, наблюдатели. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ вебинаре для независимых наблюдателей поучаствовали почти 30 тысяч человек

    В вебинаре для независимых наблюдателей поучаствовали почти 30 тысяч человек

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    В вебинаре для независимых наблюдателей поучаствовали почти 30 тысяч человек

    В вебинаре для независимых наблюдателей поучаствовали почти 30 тысяч человек

    В вебинаре для независимых наблюдателей поучаствовали почти 30 тысяч человек

      Сегодня почти 30 тысяч человек поучаствовали в последнем перед выборами обучающем вебинаре для независимых наблюдателей. Это мировой рекорд для таких мероприятий.

      Организовала его сеть «Национального общественного мониторинга». В формате интернет-совещания добровольцам рассказали об их правах и обязанностях. Также им дали четкие инструкции, как действовать в случае нарушений.

      Председатель ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что в этом году в работе наблюдателей стало меньше ограничений. Например, теперь им не нужно за три дня подавать списки на какой-то конкретный участок. Они могут свободно выбирать, где именно присутствовать.

      Сообщается, что всего на избирательные участки 18 марта отправятся более 140 тысяч независимых наблюдателей.
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