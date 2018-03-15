Участники ток-шоу «Звезды сошлись» обсудят президентские выборы в прямом эфире

В день выборов президента РФ, 18 марта, популярное еженедельное
ток-шоу с участием звездных гостей изменит формат. Ведущие проекта НТВ Лера Кудрявцева и Оскар Кучера впервые пригласят знаменитостей в прямой эфир.
В центре дискуссии программы — президентские выборы. Знаменитости в студии в режиме реального времени будут получать информацию о результатах голосования, обсуждать итоги выборов и свои планы на ближайшие шесть лет.
Известные персоны и эксперты откровенно поделятся впечатлениями о событиях дня, дети звезд расскажут телезрителям о своем первом опыте голосования, а более опытные участники дискуссии выскажут авторитетное мнение.
Смотрите программу «Звезды сошлись» в прямом эфире на НТВ и НТВ.Ru в воскресенье, 18 марта, в 21:10.
Известные персоны и эксперты откровенно поделятся впечатлениями о событиях дня, дети звезд расскажут телезрителям о своем первом опыте голосования, а более опытные участники дискуссии выскажут авторитетное мнение.
Смотрите программу «Звезды сошлись» в прямом эфире на НТВ и НТВ.Ru в воскресенье, 18 марта, в 21:10.
Выборы президента РоссииНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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