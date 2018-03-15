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    В Таиланде задержан организатор подпольных казино в Татарстане. Таиланд, Татарстан, задержание, экстрадиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Таиланде задержан организатор подпольных казино в Татарстане

    В Таиланде задержан организатор подпольных казино в Татарстане

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    В Таиланде задержан организатор подпольных казино в Татарстане

    В Таиланде задержан организатор подпольных казино в Татарстане

    В Таиланде задержан организатор подпольных казино в Татарстане

      Российские правоохранители заинтересовались результатами операции полицейских Таиланда. Наручники надели на Сергея Порамонова, который уже несколько лет находится в международном розыске. На родине в Татарстане его подозревают в организации сети подпольных казино.

      Больше трех лет удавалось скрываться Сергею Порамонову от сотрудников уголовного розыска. В 2014 году в Набережных Челнах начались аресты членов одной из крупнейших преступных группировок, связанной с подпольным игровым бизнесом, он — единственный, кто успел покинуть страну перед арестом. Под стражу его заключили уже заочно. Затем объявили в федеральный и международный розыск как одного из организаторов криминального бизнеса, оборот которого, по разным данным, составлял от 80 до 100 миллионов рублей в месяц.

      Долгое время его местонахождение было неизвестно, но в итоге сыщики вычислили его в Таиланде, где он проживал под чужим именем. Его задержание уже подтвердили в российском посольстве в Бангкоке.

      В ближайшее время начнется процедура экстрадиции Порамонова в Россию, где он предстанет перед судом. Его подельники, среди которых — так называемые криминальные авторитеты, так и бывшие сотрудники полиции, уже более трех лет отбывают наказание по приговору суда.

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