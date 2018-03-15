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    Убийца из Улан-Удэ спрятал голову собутыльника в пакете со своим номером телефона

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    • Фото: buryatia.sledcom.ru
    Убийца из <nobr>Улан-Удэ</nobr> спрятал голову собутыльника в пакете со своим номером телефона

    Убийца из Улан-Удэ спрятал голову собутыльника в пакете со своим номером телефона

    Убийца из <nobr>Улан-Удэ</nobr> спрятал голову собутыльника в пакете со своим номером телефона
  • Фото: buryatia.sledcom.ru

    • Житель Улан-Удэ, который убил и расчленил своего собутыльника, был найден благодаря тому, что случайно положил отрезанную голову мужчины в пакет со своим номером телефона.

    Убийство произошло еще в декабре прошлого года, однако вина мужчины была доказана лишь сейчас. По информации СУ СК по Республике Бурятия, 13 декабря в гости к 27-летнему мужчине пришел знакомый, с которым они стали распивать спиртные напитки. Во время застолья между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой хозяин квартиры зарезал своего гостя.

    Из сообщения СУ СК по Республике Бурятия: «Затем он вытащил тело потерпевшего на балкон, дождался, когда оно заледенеет и спустя неделю расчленил при помощи ножовки. Фрагменты злоумышленник разложил по пакетам, которые ночами выносил и выбрасывал в мусорные баки».

    Вскоре прохожие нашли выброшенные части тела. Однако мужчина случайно упаковал голову убитого в пакет, на котором шариковой ручкой был написан его номер телефона. Следователи воспользовались такой невнимательностью преступника и легко вычислили личность и адрес проживания убийцы. Во время осмотра его квартиры там были обнаружены мешки и пакеты с недостающими фрагментами, которые мужчина не успел выбросить.

    Убийца из Улан-Удэ спрятал голову собутыльника в пакете со своим номером телефона. Бурятия, жестокость, расследование, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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