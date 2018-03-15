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    Путин подарил щенка школьнику из Ярославля. дети и подростки, Путин, собаки, Ярославль. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин подарил щенка школьнику из Ярославля

    Путин подарил щенка школьнику из Ярославля

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    Путин подарил щенка школьнику из Ярославля

    Путин подарил щенка школьнику из Ярославля

    Путин подарил щенка школьнику из Ярославля
    • Фото: city-yaroslavl.ru

      • 12-летний Илья из Ярославля давно мечтал завести собаку. Несколько месяцев назад он написал письмо президенту, и его желание было исполнено.

      В декабре минувшего года 12-летний Илья написал письмо главе государства, в котором рассказал о том, что мечтает завести собаку. Его послание президенту не осталось без ответа. Мэр Ярославля Владимир Слепцов от лица президента России преподнес школьнику желанный подарок — щенка швейцарской овчарки. Об этом сообщили в мэрии города.

      Илья: «Я не ожидал, что моя мечта осуществится. Я хотел собаку именно такой породы. Теперь у нас будет новый член семьи».

      Мальчик рассказал, что решился написать президенту после того, как увидел новость о школьнице, которой Путин по ее просьбе подарил собаку. Пушистый белый щенок, которого вручили Илье, еще совсем маленький — ему всего семь недель.

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