Помощница школьного тренера в США совратила шестерых учеников

Помощницу тренера по футболу в школе в пригороде Чикаго обвинили в совращении учеников. Об этом сообщает издание Chicago Tribune.
По данным издания, 28-летней Кори Берд предъявлены обвинения по 12 пунктам статьи о сексуальных преступлениях, суд назначил ей залог в миллион долларов.
Отмечается, что обвинения связаны с двумя учениками, однако в настоящее время полиция допрашивает еще четырех человек, которые, по предварительным данным, также были совращены школьной сотрудницей.
Преступления в отношении двоих учеников были совершены в декабре 2016 года и феврале 2018 года. Точные временные рамки сексуальных контактов с четырьмя другими подростками не установлены, однако известно, что все они на момент совершения преступления являлись учениками школы.
В начале недели школьный совет единогласно проголосовал за увольнение Кори Берд с должности помощницы тренера.
Отмечается, что обвинения связаны с двумя учениками, однако в настоящее время полиция допрашивает еще четырех человек, которые, по предварительным данным, также были совращены школьной сотрудницей.
Преступления в отношении двоих учеников были совершены в декабре 2016 года и феврале 2018 года. Точные временные рамки сексуальных контактов с четырьмя другими подростками не установлены, однако известно, что все они на момент совершения преступления являлись учениками школы.
В начале недели школьный совет единогласно проголосовал за увольнение Кори Берд с должности помощницы тренера.
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