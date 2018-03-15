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    Помощница школьного тренера в США совратила шестерых учеников

    2 комментария
    • Фото: Cori Beard / facebook.com
    Помощница школьного тренера в США совратила шестерых учеников

    Помощница школьного тренера в США совратила шестерых учеников

    Помощница школьного тренера в США совратила шестерых учеников
  • Фото: Cori Beard / facebook.com

    • Помощницу тренера по футболу в школе в пригороде Чикаго обвинили в совращении учеников. Об этом сообщает издание Chicago Tribune.

    По данным издания, 28-летней Кори Берд предъявлены обвинения по 12 пунктам статьи о сексуальных преступлениях, суд назначил ей залог в миллион долларов.

    Отмечается, что обвинения связаны с двумя учениками, однако в настоящее время полиция допрашивает еще четырех человек, которые, по предварительным данным, также были совращены школьной сотрудницей.

    Преступления в отношении двоих учеников были совершены в декабре 2016 года и феврале 2018 года. Точные временные рамки сексуальных контактов с четырьмя другими подростками не установлены, однако известно, что все они на момент совершения преступления являлись учениками школы.

    В начале недели школьный совет единогласно проголосовал за увольнение Кори Берд с должности помощницы тренера.

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