В аэропорту Якутска из взлетающего самолета высыпалось золото: фото

В аэропорту Якутска у
Ан-12, который перевозил несколько тонн золота, бриллиантов и платины, при взлете сорвало створку грузового люка.
В Сети появились необычные фото из аэропорта Якутска. На снимках видно, что по взлетно-посадочной полосе рассыпано золото и другие драгоценности. Ценный груз выпал из самолета Ан-12 при взлете — у воздушного судна сорвало створку грузового люка.
Из сообщения пресс-службы аэропорта Якутска: «15 марта при взлете из аэропорта Якутск у грузового самолета Ан-12 авиакомпании „Нимбус“ воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Экипаж принял решение о возврате воздушного судна в Якутск».
В аэропорту сообщили, что Ан-12 к полету готовили техники, которые входят в состав экипажа этого самолета. Установлено, что перед вылетом воздушное судно было проверено, передает РИА Новости.
Из сообщения пресс-службы аэропорта Якутска: «Согласно этому документу, самолет был исправен и подготовлен к полету».
Ан-12, потерявший часть ценного груза, успешно приземлился в аэропорту Маган. Причины инцидента выясняются.
Щас бы в Якутск.— Den (@ukropitek) 15 марта 2018 г.
Там грузовой отсек самолёта Ан-12 отвалился. На борту находилось 9 тонн золота. Теперь слитки разбросаны по взлётно-посадочной полосе и где-то в поле. pic.twitter.com/RoO1fKnUXv
Из сообщения пресс-службы аэропорта Якутска: «15 марта при взлете из аэропорта Якутск у грузового самолета Ан-12 авиакомпании „Нимбус“ воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Экипаж принял решение о возврате воздушного судна в Якутск».
В аэропорту сообщили, что Ан-12 к полету готовили техники, которые входят в состав экипажа этого самолета. Установлено, что перед вылетом воздушное судно было проверено, передает РИА Новости.
Из сообщения пресс-службы аэропорта Якутска: «Согласно этому документу, самолет был исправен и подготовлен к полету».
Ан-12, потерявший часть ценного груза, успешно приземлился в аэропорту Маган. Причины инцидента выясняются.
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