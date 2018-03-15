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Брифинг Марии Захаровой
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    В аэропорту Якутска из взлетающего самолета высыпалось золото: фото

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    В аэропорту Якутска из взлетающего самолета высыпалось золото: фото

    В аэропорту Якутска из взлетающего самолета высыпалось золото: фото

    В аэропорту Якутска из взлетающего самолета высыпалось золото: фото

    В аэропорту Якутска у Ан-12, который перевозил несколько тонн золота, бриллиантов и платины, при взлете сорвало створку грузового люка.

    В Сети появились необычные фото из аэропорта Якутска. На снимках видно, что по взлетно-посадочной полосе рассыпано золото и другие драгоценности. Ценный груз выпал из самолета Ан-12 при взлете — у воздушного судна сорвало створку грузового люка.




    Из сообщения пресс-службы аэропорта Якутска: «15 марта при взлете из аэропорта Якутск у грузового самолета Ан-12 авиакомпании „Нимбус“ воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Экипаж принял решение о возврате воздушного судна в Якутск».

    В аэропорту сообщили, что Ан-12 к полету готовили техники, которые входят в состав экипажа этого самолета. Установлено, что перед вылетом воздушное судно было проверено, передает РИА Новости.

    Из сообщения пресс-службы аэропорта Якутска    : «Согласно этому документу, самолет был исправен и подготовлен к полету».

    Ан-12, потерявший часть ценного груза, успешно приземлился в аэропорту Маган. Причины инцидента выясняются.

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