В аэропорту Якутска из взлетающего самолета высыпалось золото: фото

Щас бы в Якутск.

Там грузовой отсек самолёта Ан-12 отвалился. На борту находилось 9 тонн золота. Теперь слитки разбросаны по взлётно-посадочной полосе и где-то в поле. pic.twitter.com/RoO1fKnUXv