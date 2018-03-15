Слоненка вытащили экскаватором из болота в Индии: видео

Жители индийской деревни организовали настоящую спецоперацию, чтобы спасти от смерти увязшего в болоте слоненка.

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Индия

Несколько часов оказавшийся в трясине детеныш безуспешно пытался выбраться. Он уже потерял силы, когда его обнаружили люди. Слоненок провел в болоте целую ночь, а утром к месту подогнали экскаватор, который должен был вырыть траншею. Однако освободили слоненка немного другим способом. Животное аккуратно подтолкнули ковшом.



Выбравшись из грязи, виновник переполоха бросился к людям, чем напугал их. Но крики собравшихся спугнули слоненка, так что он передумал знакомиться со спасителями поближе и отправился в джунгли.