СОБР взял питерскую банду угонщиков с поличным

Уголовный розыск при поддержке СОБРа Росгвардии задержал в Петербурге угонщиков элитных автомобилей. Спецоперация проходила в местах проживания членов организованной группы, в том числе в одной из гостиниц.

О нравах и методах злоумышленников спецслужбам было известно. Именно один из членов этой банды в феврале напал на сотрудника ГИБДД, пытавшегося задержать угонщиков. И он же при перевозке пытался бежать из служебного автобуса гвардейцев, пробив головой боковое стекло и выпрыгнув в Обводный канал.



Там же оказались вещественные доказательства. Чтобы достать их с хрупкого льда реки, полицейскому пришлось облачиться в гидрокостюм и аккуратно передвигаться по-пластунски, собирая выброшенные сумку, телефон, провода и другие электронные устройства для отключения систем автомобильной безопасности и несанкционированного запуска двигателя.