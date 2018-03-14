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    СОБР взял питерскую банду угонщиков с поличным. Росгвардия, Санкт-Петербург, автомобили, задержание, полиция, угон. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСОБР взял питерскую банду угонщиков с поличным

    СОБР взял питерскую банду угонщиков с поличным

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    СОБР взял питерскую банду угонщиков с поличным

    СОБР взял питерскую банду угонщиков с поличным

    СОБР взял питерскую банду угонщиков с поличным

      Уголовный розыск при поддержке СОБРа Росгвардии задержал в Петербурге угонщиков элитных автомобилей. Спецоперация проходила в местах проживания членов организованной группы, в том числе в одной из гостиниц.

      О нравах и методах злоумышленников спецслужбам было известно. Именно один из членов этой банды в феврале напал на сотрудника ГИБДД, пытавшегося задержать угонщиков. И он же при перевозке пытался бежать из служебного автобуса гвардейцев, пробив головой боковое стекло и выпрыгнув в Обводный канал.

      Там же оказались вещественные доказательства. Чтобы достать их с хрупкого льда реки, полицейскому пришлось облачиться в гидрокостюм и аккуратно передвигаться по-пластунски, собирая выброшенные сумку, телефон, провода и другие электронные устройства для отключения систем автомобильной безопасности и несанкционированного запуска двигателя.

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