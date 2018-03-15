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    Два участника Олимпиады-2018 пожизненно дисквалифицированы за домогательства

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    Два участника Олимпиады-2018 пожизненно дисквалифицированы за домогательства

    Два участника <nobr>Олимпиады-2018</nobr> пожизненно дисквалифицированы за домогательства

    Южнокорейские фристайлисты Чхве Джэу и Ким Джихен, принимавшие участие в Олимпиаде в Пхёнчхане, пожизненно дисквалифицированы за сексуальные домогательства к партнершам по команде.

    По информации агентства Reuters, которое ссылается на Ассоциацию лыжных видов спорта Южной Кореи, пострадавшие заявили, что подверглись сексуальным домогательствам на этапе Кубка мира в Японии. Спортсменки обратились в полицию с требованием провести расследование.

    По итогам разбирательств фристайлисты были пожизненно дисквалифицированы.

    Чхве Джэу на Олимпиаде-2018 дошел до финала в могуле, но не смог завершить свою вторую попытку. Ким Джихен в этом же виде программы завершил борьбу в квалификации.


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