Два участника Олимпиады-2018 пожизненно дисквалифицированы за домогательства

Freestyle skiing: Korean moguls skiers banned for sexual harassment https://t.co/6T0UJjLLSS — Reuters Sports (@ReutersSports) March 15, 2018

По информации агентства Reuters, которое ссылается на Ассоциацию лыжных видов спорта Южной Кореи, пострадавшие заявили, что подверглись сексуальным домогательствам на этапе Кубка мира в Японии. Спортсменки обратились в полицию с требованием провести расследование.По итогам разбирательств фристайлисты были пожизненно дисквалифицированы.Чхве Джэу на Олимпиаде-2018 дошел до финала в могуле, но не смог завершить свою вторую попытку. Ким Джихен в этом же виде программы завершил борьбу в квалификации.