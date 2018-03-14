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    Петербургский суд признал законным строительство делового центра на пустыре с деревьями

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    Петербургский суд признал законным строительство делового центра на пустыре с деревьями

    Петербургский суд признал законным строительство делового центра на пустыре с деревьями

    Куйбышевский районный суд не занял сторону жителей Приморского района и оставил в силе разрешение на застройку сквера на улице Савушкина, 112.

    По проектным документам, представители Казахстана должны построить там 19-этажный офисный центр с гостиничным комплексом высотой 70 метров.

    Однако жильцы выступают против уплотнительной застройки. Они хотят, чтобы официальный статус придали рекреационной зоне, которая расположена на месте будущей стройки. Борьба за 250 деревьев в этом микрорайоне продолжается уже почти пять лет.

    Жители Приморского района обращались и к руководству строительной компании из Астаны. Евразийский центр делового сотрудничества должен появиться в Петербурге по соглашению с Казахстаном, где несколько лет назад уже возвели подобный объект.

    Правда, в августе 2017 года Городской суд Северной столицы отменил постановление правительства о планировке территории. Не исключено, что и для отмены разрешения на строительство сторонам вновь придется сойтись в апелляционной инстанции.

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