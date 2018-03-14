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    В Петербурге ушел из жизни оператор Игорь Юров. Санкт-Петербург, кино, сериалы, смерть, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге ушел из жизни оператор Игорь Юров

    В Петербурге ушел из жизни оператор Игорь Юров

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    В Петербурге ушел из жизни оператор Игорь Юров

    В Петербурге ушел из жизни оператор Игорь Юров

      Сегодня стало известно об уходе из жизни оператора Игоря Юрова. Человека, которого многие сотрудники петербургских телекомпаний запомнили только с видеокамерой.

      Он талантливо фиксировал городские события для новостей, стоя по другую строну объектива, в том числе сотрудничая с программой «Сегоднячко Питер». Его мастерство было востребовано в зарубежных документальных проектах.

      Он также был признанным профессионалом в художественном кино и сериалах. Например, в проекте НТВ «Инспектор Купер». Игорю Юрову было всего 50.

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