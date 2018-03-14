В Петербурге ушел из жизни оператор Игорь Юров

Сегодня стало известно об уходе из жизни оператора Игоря Юрова. Человека, которого многие сотрудники петербургских телекомпаний запомнили только с видеокамерой.

Он талантливо фиксировал городские события для новостей, стоя по другую строну объектива, в том числе сотрудничая с программой «Сегоднячко Питер». Его мастерство было востребовано в зарубежных документальных проектах.



Он также был признанным профессионалом в художественном кино и сериалах. Например, в проекте НТВ «Инспектор Купер». Игорю Юрову было всего 50.