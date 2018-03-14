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    Восемь человек пострадали в Ульяновске в ДТП с трамваем: фото с места

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    • Фото: Авто/Мото/Аварии/ДТП/ПДД / vk.com
    Восемь человек пострадали в Ульяновске в ДТП с трамваем: фото с места

    Восемь человек пострадали в Ульяновске в ДТП с трамваем: фото с места

    Восемь человек пострадали в Ульяновске в ДТП с трамваем: фото с места
  • Фото: Авто/Мото/Аварии/ДТП/ПДД / vk.com

    • Восемь человек пострадали в Ульяновске в результате ДТП с участием трамвая. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ульяновской области.

    Сергей Сергеенко, референт пресс-службы управления МВД России по Ульяновской области: «По уточненной информации, в ДТП пострадали восемь человек».

    Он добавил, что одна из пострадавших была госпитализирована с черепно-мозговой травмой и ушибами.

    По данным пресс-службы УМВД по региону, ДТП произошло в 09:10 по местному времени на Камышинской улице в районе моста через реку Свияга: трамвай сошел с рельсов и врезался в опору освещения.

    Восемь человек пострадали в Ульяновске в ДТП с трамваем: фото с места. ДТП, трамваи, Ульяновск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    Восемь человек пострадали в Ульяновске в ДТП с трамваем: фото с места. ДТП, трамваи, Ульяновск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    Восемь человек пострадали в Ульяновске в ДТП с трамваем: фото с места. ДТП, трамваи, Ульяновск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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