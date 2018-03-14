Восемь человек пострадали в Ульяновске в ДТП с трамваем: фото с места

, референт пресс-службы управления МВД России по Ульяновской области: «По уточненной информации, в ДТП пострадали восемь человек».Он добавил, что одна из пострадавших была госпитализирована с черепно-мозговой травмой и ушибами.По данным пресс-службы УМВД по региону, ДТП произошло в 09:10 по местному времени на Камышинской улице в районе моста через реку Свияга: трамвай сошел с рельсов и врезался в опору освещения.