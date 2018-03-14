Трактор столкнулся с электричкой на северо-востоке Москвы

Пригородный электропоезд на перегоне между платформами Яуза и Маленковская столкнулся с трактором,
из-за чего на Ярославском направлении затруднено движение поездов.
Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, экскаватор и электричка в Москве столкнулись на переезде между платформами Яуза и Маленковская Ярославского направления.
Как пояснил источник, работавший на строительном объекте у железной дороги, экскаватор задел вагон проезжавшего поезда. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, «по предварительным данным, трактор перевозил плиту на месте проводимых работ, при повороте она оказалась в габарите следования электропоезда, и он ударил плитой по электричке».
По предварительным данным, управлявший экскаватором рабочий получил незначительные травмы. Как сообщили РИА Новости в РЖД, пассажиры электрички в результате столкновения не пострадали.
В ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» сообщили, что «в связи со столкновением электропоезда Фрязево — Москва с трактором на перегоне Яуза — Маленковская затруднено движение на Ярославском направлении». В связи с этим, по словам собеседника агентства, поезда в направлении Москвы следуют без остановок на платформах Москва-3, Маленковская, Северянин и Яуза.
Также, по данным источника, в результате инцидента повреждены две опоры моста. В связи с этим движение автотранспорта по Рижскому путепроводу перекрыто.
Как пояснил источник, работавший на строительном объекте у железной дороги, экскаватор задел вагон проезжавшего поезда. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, «по предварительным данным, трактор перевозил плиту на месте проводимых работ, при повороте она оказалась в габарите следования электропоезда, и он ударил плитой по электричке».
По предварительным данным, управлявший экскаватором рабочий получил незначительные травмы. Как сообщили РИА Новости в РЖД, пассажиры электрички в результате столкновения не пострадали.
В ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» сообщили, что «в связи со столкновением электропоезда Фрязево — Москва с трактором на перегоне Яуза — Маленковская затруднено движение на Ярославском направлении». В связи с этим, по словам собеседника агентства, поезда в направлении Москвы следуют без остановок на платформах Москва-3, Маленковская, Северянин и Яуза.
Также, по данным источника, в результате инцидента повреждены две опоры моста. В связи с этим движение автотранспорта по Рижскому путепроводу перекрыто.
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