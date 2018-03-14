На месте взрыва в петербургской девятиэтажке разбирают завалы и заколачивают окна

Сегодня на месте взрыва газа в жилом доме на проспекте Народного Ополчения, 219 работают спасатели и жилищные службы. Также решается вопрос с выплатами компенсаций.
Идет разбор обрушенных конструкций, заколачиваются выбитые взрывной волной окна. Жителям двух наиболее пострадавших подъездов позволили вернуться в квартиры, чтобы забрать свои вещи. Жить в здании позволили только гражданам из 1-й и 5-й парадных.
Как передает корреспондент НТВ Антон Зыков, взрыв был такой мощности, что фрагменты стен отлетели от дома на 50 метров. Там до сих пор можно найти фрагменты арматуры, куски бетона и части оконных рам.
Полностью разрушены перекрытия стен между квартирами на 8-м, 9-м этаже, прогнулся потолок 7-го. Взрывная волна вышибла двери квартир и снесла панели со стороны лестничной клетки. Сквозь ветви берез, где не свисают шторы или рамы, виднеется труба мусоропровода.
Алексей Аникин, начальник ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу: «На сегодняшний момент у нас две предположительные версии. Это хлопок бытового газа или хлопок от газового баллона. Проводится соответствующими дознавателями работа».
Единственный пострадавший от ожогов — это владелец квартиры. Его срочно доставили в институт имени Джанелидзе в состоянии средней степени тяжести. У молодого мужчины ожоги 10 процентов тела.
Тем временем жильцы 3-го подъезда ищут возможные варианты проживания у родственников. С надеждой, что в этом доме-корабле пробоины устранят оперативно и позволят людям вернуться домой.
Сейчас 11 человек, чьи квартиры пострадали в результате взрыва бытового газа на проспекте Народного Ополчения, написали заявления о выплате компенсаций. Три человека уже получили деньги. Пострадавшим в зависимости от состава семьи выплатят от 100 до 250 тысяч рублей. Об этом рассказали на специальном выездном брифинге, который провели спасатели и чиновники возле пострадавшего здания.
Пострадавший дом планируют восстановить за месяц, заявил вице-губернатор города Николай Бондаренко. За размещением в жилье маневренного фонда к властям обратились 99 человек. Людям уже предлагают различные варианты. Всего в здании зарегистрировано 594 жителя.
Как передает корреспондент НТВ Антон Зыков, взрыв был такой мощности, что фрагменты стен отлетели от дома на 50 метров. Там до сих пор можно найти фрагменты арматуры, куски бетона и части оконных рам.
Полностью разрушены перекрытия стен между квартирами на 8-м, 9-м этаже, прогнулся потолок 7-го. Взрывная волна вышибла двери квартир и снесла панели со стороны лестничной клетки. Сквозь ветви берез, где не свисают шторы или рамы, виднеется труба мусоропровода.
Алексей Аникин, начальник ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу: «На сегодняшний момент у нас две предположительные версии. Это хлопок бытового газа или хлопок от газового баллона. Проводится соответствующими дознавателями работа».
Единственный пострадавший от ожогов — это владелец квартиры. Его срочно доставили в институт имени Джанелидзе в состоянии средней степени тяжести. У молодого мужчины ожоги 10 процентов тела.
Тем временем жильцы 3-го подъезда ищут возможные варианты проживания у родственников. С надеждой, что в этом доме-корабле пробоины устранят оперативно и позволят людям вернуться домой.
Сейчас 11 человек, чьи квартиры пострадали в результате взрыва бытового газа на проспекте Народного Ополчения, написали заявления о выплате компенсаций. Три человека уже получили деньги. Пострадавшим в зависимости от состава семьи выплатят от 100 до 250 тысяч рублей. Об этом рассказали на специальном выездном брифинге, который провели спасатели и чиновники возле пострадавшего здания.
Пострадавший дом планируют восстановить за месяц, заявил вице-губернатор города Николай Бондаренко. За размещением в жилье маневренного фонда к властям обратились 99 человек. Людям уже предлагают различные варианты. Всего в здании зарегистрировано 594 жителя.
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