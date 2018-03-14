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    На месте взрыва в петербургской девятиэтажке разбирают завалы и заколачивают окна. Санкт-Петербург, взрывы газа, компенсации. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа месте взрыва в петербургской девятиэтажке разбирают завалы и заколачивают окна

    На месте взрыва в петербургской девятиэтажке разбирают завалы и заколачивают окна

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    На месте взрыва в петербургской девятиэтажке разбирают завалы и заколачивают окна

    На месте взрыва в петербургской девятиэтажке разбирают завалы и заколачивают окна

    На месте взрыва в петербургской девятиэтажке разбирают завалы и заколачивают окна

      Сегодня на месте взрыва газа в жилом доме на проспекте Народного Ополчения, 219 работают спасатели и жилищные службы. Также решается вопрос с выплатами компенсаций.

      Идет разбор обрушенных конструкций, заколачиваются выбитые взрывной волной окна. Жителям двух наиболее пострадавших подъездов позволили вернуться в квартиры, чтобы забрать свои вещи. Жить в здании позволили только гражданам из 1-й и 5-й парадных.

      Как передает корреспондент НТВ Антон Зыков, взрыв был такой мощности, что фрагменты стен отлетели от дома на 50 метров. Там до сих пор можно найти фрагменты арматуры, куски бетона и части оконных рам.

      Полностью разрушены перекрытия стен между квартирами на 8-м, 9-м этаже, прогнулся потолок 7-го. Взрывная волна вышибла двери квартир и снесла панели со стороны лестничной клетки. Сквозь ветви берез, где не свисают шторы или рамы, виднеется труба мусоропровода.

      Алексей Аникин      , начальник ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу: «На сегодняшний момент у нас две предположительные версии. Это хлопок бытового газа или хлопок от газового баллона. Проводится соответствующими дознавателями работа».

      Единственный пострадавший от ожогов — это владелец квартиры. Его срочно доставили в институт имени Джанелидзе в состоянии средней степени тяжести. У молодого мужчины ожоги 10 процентов тела.

      Тем временем жильцы 3-го подъезда ищут возможные варианты проживания у родственников. С надеждой, что в этом доме-корабле пробоины устранят оперативно и позволят людям вернуться домой.

      Сейчас 11 человек, чьи квартиры пострадали в результате взрыва бытового газа на проспекте Народного Ополчения, написали заявления о выплате компенсаций. Три человека уже получили деньги. Пострадавшим в зависимости от состава семьи выплатят от 100 до 250 тысяч рублей. Об этом рассказали на специальном выездном брифинге, который провели спасатели и чиновники возле пострадавшего здания.

      Пострадавший дом планируют восстановить за месяц, заявил вице-губернатор города Николай Бондаренко. За размещением в жилье маневренного фонда к властям обратились 99 человек. Людям уже предлагают различные варианты. Всего в здании зарегистрировано 594 жителя.

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