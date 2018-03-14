Глава столичного агентства недвижимости предстал перед судом за аферы с квартирами

Десятки семей пристально следят за процессом над директором столичного агентства недвижимости. Артура Богомолова обвиняют в мошенничестве. Сыщики полагают, что из-за этого человека многие люди потеряли свою жилплощадь. По словам потерпевших, риелтор обещал оформить займы под залог квартир. А на подпись давал договор купли-продажи .

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Как сообщает корреспондент НТВ Анастасия Щапова, обстановка в зале суда перед началом процесса была напряженной. Лишь брат подсудимого улыбался и словно позировал на камеру. Совсем другое настроение было у самого Артура Богомолова, его завели в зал под конвоем и в наручниках после того, как доставили из СИЗО.



Обвинения в адрес учредителя агентства недвижимости более чем серьезные: ему вменяют мошенничество как минимум по шести эпизодам незаконных квартирных сделок. При этом потерпевших, конечно, гораздо больше: ведь пострадали семьи. Впрочем, из тех, кто считает себя обманутым, в зал пришла одна лишь Нина Коваленко. Остальные, говорит женщина, с обидчиками стараются не пересекаться, боятся новых угроз. Она ведь, дескать, тоже в какой-то момент перестала бороться за свою двухкомнатную квартиру. Говорит, люди, которые вселились к ней, делали все, чтобы жить там стало невыносимо.



Нина Коваленко: «Богомолов как раз и причинил вред тем, что поселил свою бывшую сотрудницу, которая вместе с ним долгое время принуждала нас к сделкам. Угрозы были, что у нас есть связи в МВД и везде у нас есть связи, ваше положение безнадежное и все равно вы нам эту квартиру отдадите, что и произошло».



Разные суды Москвы уже вынесли приговоры подчиненным Богомолова, которые, по информации следователей, были и его подельниками. На кадрах оперативной съемки, сделанной во время задержания, видно, как полицейские вошли в офис в разгар рабочего дня. Тщательно изучили бумаги агентства недвижимости с плохой репутацией, в итоге выяснилось, что многие сделки были совершены по фальшивым документам.



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