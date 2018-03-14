Житель Майкопа зарезал брата на глазах у прохожих: видео

В Следственном комитете сообщили о раскрытии убийства пассажира такси в Майкопе.
Инцидент произошел накануне вечером у автостанции и попал в объектив камеры наблюдения. Мужчина атаковал пассажира такси сзади, воткнув в него нож. Раненый, хромая, попытался уйти, однако напавший начал преследовать жертву. К этому моменту таксист поспешил скрыться с места ЧП.
Сообщается, что пострадавший потерял много крови, он был доставлен в больницу, но спасти медикам его не удалось, мужчина скончался. Как говорится в сообщении ведомства, подозреваемый в убийстве был задержан, в настоящее время он находится в изоляторе.
По данным СМИ, на глазах у прохожих 13 марта разыгралась семейная драма. Местный житель с помощью ножа расправился со своим родным братом. Выяснилось, что мужчины часто конфликтовали. Подозреваемый рассказал после задержания, что хотел припугнуть родственника, но перестарался, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Сообщается, что пострадавший потерял много крови, он был доставлен в больницу, но спасти медикам его не удалось, мужчина скончался. Как говорится в сообщении ведомства, подозреваемый в убийстве был задержан, в настоящее время он находится в изоляторе.
По данным СМИ, на глазах у прохожих 13 марта разыгралась семейная драма. Местный житель с помощью ножа расправился со своим родным братом. Выяснилось, что мужчины часто конфликтовали. Подозреваемый рассказал после задержания, что хотел припугнуть родственника, но перестарался, сообщает сайт «Комсомольской правды».
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