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    Житель Майкопа зарезал брата на глазах у прохожих: видео. Адыгея, Следственный комитет, видеонаблюдение, такси, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖитель Майкопа зарезал брата на глазах у прохожих: видео

    Житель Майкопа зарезал брата на глазах у прохожих: видео

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    • Фото: Следственный комитет Российской Федерации / youtube.com
    Житель Майкопа зарезал брата на глазах у прохожих: видео

    Житель Майкопа зарезал брата на глазах у прохожих: видео

    Житель Майкопа зарезал брата на глазах у прохожих: видео
    • Фото: Следственный комитет Российской Федерации / youtube.com

      • В Следственном комитете сообщили о раскрытии убийства пассажира такси в Майкопе.

      Инцидент произошел накануне вечером у автостанции и попал в объектив камеры наблюдения. Мужчина атаковал пассажира такси сзади, воткнув в него нож. Раненый, хромая, попытался уйти, однако напавший начал преследовать жертву. К этому моменту таксист поспешил скрыться с места ЧП.

      Сообщается, что пострадавший потерял много крови, он был доставлен в больницу, но спасти медикам его не удалось, мужчина скончался. Как говорится в сообщении ведомства, подозреваемый в убийстве был задержан, в настоящее время он находится в изоляторе.

      По данным СМИ, на глазах у прохожих 13 марта разыгралась семейная драма. Местный житель с помощью ножа расправился со своим родным братом. Выяснилось, что мужчины часто конфликтовали. Подозреваемый рассказал после задержания, что хотел припугнуть родственника, но перестарался, сообщает сайт «Комсомольской правды».

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