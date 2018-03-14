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    Российские выпускники в 2017 году получили полмиллиарда рублей на обучение за рубежом. вузы, детские сады, образование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские выпускники в 2017 году получили полмиллиарда рублей на обучение за рубежом

    Российские выпускники в 2017 году получили полмиллиарда рублей на обучение за рубежом

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    Российские выпускники в 2017 году получили полмиллиарда рублей на обучение за рубежом

    Российские выпускники в 2017 году получили полмиллиарда рублей на обучение за рубежом

      Около 200 российских выпускников за год получили в общей сложности грантов на полмиллиарда рублей, чтобы учиться за рубежом. Такие данные привела глава Минобрнауки Ольга Васильева на расширенном заседании коллегии министерства по итогам 2017 года.

      Васильева уточнила, что, закончив обучение в лучших зарубежных университетах, участники программы «Глобальное образование» возвращаются домой и успешно трудоустраиваются.

      Растет и доля публикаций российских ученых в мировых научных журналах. По словам Васильевой, министерство продолжает работу над выполнением майских указов президента. В частности, над обеспечением дошкольников местами в детских садах. Министр сообщила: доступность яслей в 2018 году составила около 80%.

      Ранее в послании Федеральному собранию Путин заявил о необходимости обеспечить всех российских малышей местами в яслях. Для этого регионам выделят 50 миллиардов рублей.

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