Школьница из Владимира утонула в ванной

Следствие выясняет обстоятельства смерти 13-летней школьницы, которая утонула в ванной у себя дома.

Как сообщает СУ СК по Владимирской области, трагедия произошла днем 11 марта. По данным следствия, девочка принимала ванну, вскоре находившиеся дома мама и бабушка позвали ребенка, но она не отреагировала.



Из сообщения СУ СК по Владимирской области: «Родные вбежали в ванную комнату и обнаружили девочку в воде без признаков жизни. До приезда скорой медицинской помощи родные оказывали стандартную реанимационную помощь. Попытки врачей реанимировать ребенка не привели к положительному результату».



Согласно заключению экспертизы, смерть школьницы наступила в результате утопления. Причину, которая привела к трагедии, устанавливает следствие. В ходе проверки выяснилось, что в середине февраля 2018 года девочка уже теряла сознание и находилась на обследовании и лечении в медучреждениях Владимира.