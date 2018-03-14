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    Школьница из Владимира утонула в ванной

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    Школьница из Владимира утонула в ванной

    Школьница из Владимира утонула в ванной

    Следствие выясняет обстоятельства смерти 13-летней школьницы, которая утонула в ванной у себя дома.

    Как сообщает СУ СК по Владимирской области, трагедия произошла днем 11 марта. По данным следствия, девочка принимала ванну, вскоре находившиеся дома мама и бабушка позвали ребенка, но она не отреагировала.

    Из сообщения СУ СК по Владимирской области: «Родные вбежали в ванную комнату и обнаружили девочку в воде без признаков жизни. До приезда скорой медицинской помощи родные оказывали стандартную реанимационную помощь. Попытки врачей реанимировать ребенка не привели к положительному результату».

    Согласно заключению экспертизы, смерть школьницы наступила в результате утопления. Причину, которая привела к трагедии, устанавливает следствие. В ходе проверки выяснилось, что в середине февраля 2018 года девочка уже теряла сознание и находилась на обследовании и лечении в медучреждениях Владимира.

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