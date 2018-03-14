Ученые из Петербурга разработали препарат для борьбы с внутренними кровотечениями

Медики сегодня обсуждают новую разработку, в перспективе способную спасти тысячи жизней. Всего один укол может остановить внутреннее кровотечение. Инновация — итог работы петербургских ученых.

Именно внутренние кровотечения порой являются причиной критического состояния. И счет начинает идти на секунды.



Александр, врач-реаниматолог: «Вот у нас жгуты, вещества специальные. Но вообще у нас не так много для борьбы с внутренними кровотечениями. А они часто приводят к летальному исходу».



В тиши лаборатории не слышно звука сирены, но сотрудники университета ИТМО тоже пытаются спасти чьи-то жизни. Молодые петербургские ученые уверяют, что придумали, как сократить потерю крови при внутренних травмах в 15 раз.



Андрей Дроздов, руководитель научной группы по изучению магнитных наноматериалов и биоактивных агентов: «Вот здесь наши магнитные наночастицы. Они способны остановить кровь при пораженных органах и не дадут человеку истечь кровью».



В основе раствора — мельчайшие наночастицы, насыщенные тромбинами — известными компонентами для свертывания крови. По замыслу ученых, препарат концентрируют именно в месте кровотечения, он активизируется и закупоривает рану. Но как доставить его в большом количестве к нужному месту? Тут и начинается занимательная химия.



Ученые предлагают ввести раствор в виде инъекций, а вот доставить его именно к поврежденному сосуду уже с помощью магнита. Потому что у этих наночастиц с необходимым лекарством как раз очень интересное свойство.



Андрей Дроздов: «Наши наночастицы состоят из магнетита — это широко распространенный в мире минерал, обладающий магнитными свойствами. Он полностью биосовместим и имеет историю медицинского применения. Известно, что он полностью усваивается организмом и железо из его состава просто потом входит в состав гемоглобина».



Имеющиеся в скорой препараты вызывают свертывание крови во всех сосудах, что приводит к побочным осложнениям. Раствор с наночастицами, точно бьющими в цель, — пока возможное будущее. Лишь дальнейшие клинические исследования покажут, поможет ли он в итоге врачам в спасении людей на грани жизни и смерти.