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    Трамп заявил, что США могут создать космические войска

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    Трамп заявил, что США могут создать космические войска

    Трамп заявил, что США могут создать космические войска

    Соединенным Штатам в могут потребоваться космические войска в качестве полноценного вида вооруженных сил. Об этом заявил президент Дональд Трамп выступая перед морскими пехотинцами на военно-воздушной базе «Мирамар» в Калифорнии.

    Дональд Трамп, президент США: «В моей новой национальной космической стратегии космос признан зоной военных действий, как земля, воздух и море. У нас даже могут появиться космические силы».

    Он признался, что сначала относился к этой идее серьезной, но потом пересмотрел свою позицию, передает РИА Новости.

    Дональд Трамп: «А затем я сказал: „это может быть отличной идеей, нам нужно будет это сделать“».

    Ранее в Конгрессе США при обсуждении бюджета Пентагона поднимался вопрос о создании вида вооруженных сил специально для космоса, но тогда идею отклонили. Против этого, в частности, выступил министр обороны Джеймс Мэттис и командование военно-воздушных сил.

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