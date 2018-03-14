Трамп заявил, что США могут создать космические войска

Соединенным Штатам в могут потребоваться космические войска в качестве полноценного вида вооруженных сил. Об этом заявил президент Дональд Трамп выступая перед морскими пехотинцами на
военно-воздушной базе «Мирамар» в Калифорнии.
Дональд Трамп, президент США: «В моей новой национальной космической стратегии космос признан зоной военных действий, как земля, воздух и море. У нас даже могут появиться космические силы».
Он признался, что сначала относился к этой идее серьезной, но потом пересмотрел свою позицию, передает РИА Новости.
Дональд Трамп: «А затем я сказал: „это может быть отличной идеей, нам нужно будет это сделать“».
Ранее в Конгрессе США при обсуждении бюджета Пентагона поднимался вопрос о создании вида вооруженных сил специально для космоса, но тогда идею отклонили. Против этого, в частности, выступил министр обороны Джеймс Мэттис и командование военно-воздушных сил.
Он признался, что сначала относился к этой идее серьезной, но потом пересмотрел свою позицию, передает РИА Новости.
Дональд Трамп: «А затем я сказал: „это может быть отличной идеей, нам нужно будет это сделать“».
Ранее в Конгрессе США при обсуждении бюджета Пентагона поднимался вопрос о создании вида вооруженных сил специально для космоса, но тогда идею отклонили. Против этого, в частности, выступил министр обороны Джеймс Мэттис и командование военно-воздушных сил.
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