Более 20 тысяч человек эвакуировали из-за авиабомбы в Италии

Более 20 тысяч жителей итальянского города Фано эвакуировали после после обнаружения снаряда времен Второй мировой войны.
Градоначальник Марке Массимо Сери в Facebook написал, что все горожане должны собрать необходимые вещи и покинуть свои дома, оказавшиеся в радиусе 1,9 километра от места обнаружения бомбы. Уточняется, что речь идеи о районе набережной, историческим центре и ряде южных кварталов города. В числе эвакуированных объектов также городская больница и железнодорожный вокзал.
Английскую авиабомбу весом 225 килограмм нашли в ходе строительных работ в районе набережной. Планируется, что в ближайшее время ее отвезут в море и там подорвут. В настоящее время на месте обнаружения снаряда продолжают работать военные саперы, передает РИА Новости
Английскую авиабомбу весом 225 килограмм нашли в ходе строительных работ в районе набережной. Планируется, что в ближайшее время ее отвезут в море и там подорвут. В настоящее время на месте обнаружения снаряда продолжают работать военные саперы, передает РИА Новости
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