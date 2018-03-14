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    Более 20 тысяч человек эвакуировали из-за авиабомбы в Италии

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    • Фото: repubblica.it
    Более 20 тысяч человек эвакуировали <nobr>из-за</nobr> авиабомбы в Италии

    Более 20 тысяч человек эвакуировали из-за авиабомбы в Италии

    Более 20 тысяч человек эвакуировали <nobr>из-за</nobr> авиабомбы в Италии
  • Фото: repubblica.it

    • Более 20 тысяч жителей итальянского города Фано эвакуировали после после обнаружения снаряда времен Второй мировой войны.

    Градоначальник Марке Массимо Сери в Facebook написал, что все горожане должны собрать необходимые вещи и покинуть свои дома, оказавшиеся в радиусе 1,9 километра от места обнаружения бомбы. Уточняется, что речь идеи о районе набережной, историческим центре и ряде южных кварталов города. В числе эвакуированных объектов также городская больница и железнодорожный вокзал.

    Английскую авиабомбу весом 225 килограмм нашли в ходе строительных работ в районе набережной. Планируется, что в ближайшее время ее отвезут в море и там подорвут. В настоящее время на месте обнаружения снаряда продолжают работать военные саперы, передает РИА Новости

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