Не кочегары и не плотники: Росстат составил рейтинг самых высокооплачиваемых профессий

Росстат порадовал позитивной статистикой: впервые за три года граждане нашей страны изменили свое покупательское поведение. Теперь мы предпочитаем не копить, а тратить. Эксперты говорят, что времена изменились. Реальные зарплаты пошли в рост, и люди стали легче расставаться со своими кровными. А в Росстате еще и рейтинг самых высокооплачиваемых профессий составили.

На первом месте оказались финансисты и страховщики. Представители этих специальностей обогнали даже сектор полезных ископаемых. Те, кто добывает нефть, на этот раз на втором месте. А у тех, кто ее перерабатывает, — бронза.



Люди, чья профессия полет, заняли в этом рейтинге четвертую позицию. Замыкают пятерку лидеров ученые. А вот меньше всех получают производители одежды. Но это, конечно, средние показатели.



Поиск достойной зарплаты и новых возможностей для самореализации порой заставляет россиян задуматься о переезде в другие города и регионы. И, согласно последним данным Финансового университета при правительстве, чаще всего эта мысль приходит в голову жителям Махачкалы, Тольятти и Омска. Не хотят покидать насиженные места петербуржцы и москвичи. При этом к радикальным переменам больше готовы мужчины, чем женщины. И, что интересно, чаще всего среди них встречаются люди с незаконченным высшим образованием.



