В Москве задержали 60 иностранцев, переправлявших сторонников ИГ в Сирию

Сотрудниками Федеральной службы безопасности во взаимодействии с МВД на территории Москвы и Московской области пресечена деятельность этнической преступной группы, которая переправляла сторонников запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» в Сирию и Ирак. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

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Согласно данным ведомства, участники группировки также осуществляли незаконную легализацию в России мигрантов из Центрально-Азиатского региона.



Из сообщения ЦОС ФСБ: «В результате спецоперации задержаны 60 иностранных граждан. В ходе проведенных обысков в 17 адресах обнаружено три лаборатории по изготовлению поддельных документов, большое количество печатей, штампов о пересечении государственной границы, бланков миграционных карт Российской Федерации, оригиналов и копий паспортов иностранных государств. Подтверждена связь организаторов канала с эмиссарами международных террористических организаций».



Оперативно-разыскные и следственные мероприятия продолжаются.