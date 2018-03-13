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    В Москве задержали 60 иностранцев, переправлявших сторонников ИГ в Сирию. МВД, Москва, ФСБ, задержание, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве задержали 60 иностранцев, переправлявших сторонников ИГ в Сирию

    В Москве задержали 60 иностранцев, переправлявших сторонников ИГ в Сирию

    2 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018
    В Москве задержали 60 иностранцев, переправлявших сторонников ИГ в Сирию

    В Москве задержали 60 иностранцев, переправлявших сторонников ИГ в Сирию

    В Москве задержали 60 иностранцев, переправлявших сторонников ИГ в Сирию
    • Фото: РИА Новости © 2018

      • Сотрудниками Федеральной службы безопасности во взаимодействии с МВД на территории Москвы и Московской области пресечена деятельность этнической преступной группы, которая переправляла сторонников запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» в Сирию и Ирак. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

      Согласно данным ведомства, участники группировки также осуществляли незаконную легализацию в России мигрантов из Центрально-Азиатского региона.

      Из сообщения ЦОС ФСБ: «В результате спецоперации задержаны 60 иностранных граждан. В ходе проведенных обысков в 17 адресах обнаружено три лаборатории по изготовлению поддельных документов, большое количество печатей, штампов о пересечении государственной границы, бланков миграционных карт Российской Федерации, оригиналов и копий паспортов иностранных государств. Подтверждена связь организаторов канала с эмиссарами международных террористических организаций».

      Оперативно-разыскные и следственные мероприятия продолжаются.

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